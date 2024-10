'Acabou a época de prefeito que quer brigar com o governador', diz Elmano após vitória de Evandro

O governador Elmano de Freitas (PT) disse que a vitória de Evandro Leitão (PT) na disputa eleitoral pela Prefeitura de Fortaleza irá encerrar a "época de prefeito que quer brigar com governador". Evandro Leitão venceu o 2º turno da eleição em Fortaleza com 50,38% dos votos válidos.

"Nós vamos dar as mãos e os corações para fazer muito mais por Fortaleza. Acabou a época de prefeito que quer brigar com governador, com presidente". Elmano de Freitas Governo do Ceará

O governador participou de ato na Avenida da Universidade com o prefeito eleito. Antes disso, Elmano não esteve no palanque da comemoração no comitê central da campanha do PT, que contou com autoridades como o ministro da Educação Camilo Santana (PT) e a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB).

"Agora é dar as mãos, juntar a guarda (municipal) com a polícia para dar segurança ao povo de Fortaleza. Agora é juntar o Sistema Único de Saúde da Prefeitura com o do Estado e tirar o nosso povo da fila de cirurgia", completou Elmano.

Ele aproveitou para agradecer aos militantes presentes no ato. "Foram vocês que nos deram essa vitória, viva o povo de Fortaleza", comemorou.