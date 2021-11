"A candidatura dele vai atrapalhar a de Bolsonaro, o que considero bom", diz Cid Gomes sobre Moro

O senador Cid Gomes (PDT), irmão do pré-candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, repercutiu nesta segunda-feira (22) a pré-candidatura do ex-juiz Sérgio Moro à presidência em 2022. Para Cid, a entrada de Moro na disputa pode prejudicar o desempenho de Jair Bolsonaro (sem partido) à reeleição.

"A candidatura dele fragiliza a candidatura do Bolsonaro, o tipo de eleitor é mais ou menos o mesmo, especialmente ali no estado dele, no Paraná, (...) onde Bolsonaro tem um percentual maior. A candidatura dele vai, de alguma forma, atrapalhar a candidatura do Bolsonaro, o que considero bom", disse o senador.

Pesquisas de intenção de voto já têm apontado Moro como ameaça ao posto de Ciro Gomes como terceiro colocado nas intenções de voto. "Quanto mais opções o povo brasileiro tiver pra escolher, melhor", falou ainda Cid.

O pedetista esteve nesta segunda com o governador Camilo Santana (PT) e aliados em visita às obras do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará (Uece), em Fortaleza.

Cid e Moro

Em 2019, em entrevista ao jornal Correio Braziliense, Cid já fazia críticas às relações políticas de Sérgio Moro.

"Quem muito quer muito arrisca e muito perde. Ele, pelo visto, é ganancioso, não tem nada de magistrado, é um político, tem pretensões, vaidades políticas", disse Cid, quando Moro estava ainda como ministro da Justiça do Governo Bolsonaro.

Em fevereiro de 2020, quando Cid foi baleado no motim de policiais em Sobral, na Região Norte do Ceará, Moro determinou o envio de equipes da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal ao Estado, para garantir a segurança do senador.