Vila das Artes abre 60 vagas para workshop com Toninho Horta

A Escola Pública de Música da Vila das Artes está com Workshop gratuito em "Harmonia e Liberdade de Criação", ministrado pelo guitarrista e compositor mineiro Toninho Horta.

Ao todo, estão disponíveis 60 vagas para estudantes e músicos acima de 18 anos de idade.

As inscrições podem ser feitas no site oficial da Vila das Artes até as 18h do dia 5 de novembro.

Toninho compartilhará observações do seu universo criativo, explorando arranjos coletivos com muitas trocas, interação musical e escuta ativa.

Quem é Toninho Horta

Cantor e compositor nascido em Minas Gerais, já dividiu palcos com grandes estrelas da música nacional e internacional, como Elis Regina, Milton Nascimento, Pat Metheny e Herbie Hancock.

Serviço

Workshop 'Harmonia e Liberdade de Criação'