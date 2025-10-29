Vila das Artes abre 60 vagas para workshop com Toninho Horta
As inscrições podem ser feitas até as 18h do dia 5 de novembro.
A Escola Pública de Música da Vila das Artes está com Workshop gratuito em "Harmonia e Liberdade de Criação", ministrado pelo guitarrista e compositor mineiro Toninho Horta.
Ao todo, estão disponíveis 60 vagas para estudantes e músicos acima de 18 anos de idade.
As inscrições podem ser feitas no site oficial da Vila das Artes até as 18h do dia 5 de novembro.
Toninho compartilhará observações do seu universo criativo, explorando arranjos coletivos com muitas trocas, interação musical e escuta ativa.
Quem é Toninho Horta
Cantor e compositor nascido em Minas Gerais, já dividiu palcos com grandes estrelas da música nacional e internacional, como Elis Regina, Milton Nascimento, Pat Metheny e Herbie Hancock.
Serviço
Workshop 'Harmonia e Liberdade de Criação'
- Local: Rua Cap. Gustavo, 3552 – Joaquim Távora;
- Data: 06/11
- Horário: 15h
- Inscrições: até as 18h do dia 5 de novembro
- Vagas: 60
- Classificação indicativa: 18+
