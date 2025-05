Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (19)

O Ceará está com diversos concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (19). Há vagas com salários que chegam a R$ 35,8 mil.

As oportunidades são para candidatos com níveis médio e superior.

Veja mais detalhes abaixo:

Corpo de Bombeiros do Ceará

As inscrições para o novo concurso público do Corpo de Bombeiros (CBMCE), com 450 vagas para os cargos de soldado e formação de cadastro de reserva, seguem até o dia 2 de junho. Conforme o edital, o salário inicial é de R$ 5.893,30.

Para se inscrever na seleção, é necessário ter idade igual ou superior a 18 anos e, na data de inscrição no concurso, até 29 anos, 11 meses e 29 dias. Além disso, o provável candidato precisa apresentar comprovação de ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B.

O edital ainda aponta que é obrigatório ter 1,62m de altura, se candidato for do sexo masculino, e 1,57m, se a candidata for do sexo feminino.

PREFEITURA DE COREAÚ

Foram abertas no último dia 7 as inscrições para o concurso público da Guarda Civil Municipal de Coreaú. É o primeiro concurso para a nova corporação, "que vai reforçar a segurança e o cuidado com a nossa população", segundo o Executivo municipal.

São 23 vagas imediatas e 10 cadastros de reserva. As inscrições podem ser realizadas até sexta-feira (23), no site do Instituto Consulpam.

TJCE

O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) está com inscrições abertas, até quinta-feira (22), para concurso público que oferta 30 vagas imediatas para o cargo de juiz substituto. Com salário de R$ 35.877,27, certame é voltado para aprovados no Exame Nacional da Magistratura (Enam), cuja segunda edição ocorreu em outubro de 2024.

Os interessados em se candidatar devem atender aos requisitos e se inscrever pelo site da Fundação FGV, banca organizadora, até o fim prazo. Ainda é necessário pagar uma taxa de participação no valor de R$ 358,77.

>> Edital está disponível aqui

Polícia Federal

As inscrições para o concurso da Polícia Federal (PF) estão abertas até quarta-feira (21). São 192 vagas e formação de cadastro de reserva, com salários que chegam a R$ 11.070,93. Os cargos são para níveis médio e superior. O edital do certame foi divulgado pela banca Cebraspe.

>> Leia a íntegra do edital (acessível em Libras)

Concurso diplomata

As inscrições para o concurso de admissão à carreira de diplomata seguem abertas até o dia 4 de junho. O certame, promovido pelo Ministério das Relações Exteriores, oferece 50 vagas para o cargo de terceiro-secretário, com salário inicial de R$ 22.558,56. A taxa de inscrição é de R$ 229.

Interessados devem se inscrever pelo site do Cebraspe, responsável pela organização do processo seletivo. As provas ocorrerão em todas as capitais do país e no Distrito Federal, sendo as provas objetivas aplicadas no dia 20 de julho e as provas escritas nos dias 23, 24, 30 e 31 de agosto.

