O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) divulgou edital de concurso público com 30 vagas de nível superior. O documento foi publicado no Diário Oficial de Contas (DOC) desta terça-feira (9).

As oportunidades são para os cargos de arquivista, bibliotecário, comunicador social, psicólogo, médico, e analista de controle externo com especialidade em áreas diversas.

A remuneração inicial é de R$ 12.502,85 para todos os cargos, acrescido de benefícios como auxílio-alimentação, assistência e promoção da saúde.

>> Veja edital

Inscrições

O concurso será regido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e o período de inscrição será de 10 a 21 de novembro de 2025, pelo site da banca organizadora.

Segundo o edital, 30% das vagas são reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, 10% para pessoas com deficiência, e 2% para pessoas transgênero.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursiva, que serão aplicadas no dia 25 de janeiro de 2026.