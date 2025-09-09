Diário do Nordeste
TCE MG divulga edital de concurso público com 30 vagas e salário de R$ 12 mil; veja cargos

O período de inscrição vai de 10 a 21 de novembro de 2025

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
(Atualizado às 14:22)
Papo Carreira
Prédio do TCE-MG
Legenda: O concurso será regido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe)
Foto: TCE-MG / Hernando Garcia

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) divulgou edital de concurso público com 30 vagas de nível superior. O documento foi publicado no Diário Oficial de Contas (DOC) desta terça-feira (9). 

As oportunidades são para os cargos de arquivista, bibliotecário, comunicador social, psicólogo, médico, e analista de controle externo com especialidade em áreas diversas. 

A remuneração inicial é de R$ 12.502,85 para todos os cargosacrescido de benefícios como auxílio-alimentação, assistência e promoção da saúde. 

>> Veja edital

Inscrições 

O concurso será regido pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), e o período de inscrição será de 10 a 21 de novembro de 2025, pelo site da banca organizadora

Segundo o edital, 30% das vagas são reservadas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas, 10% para pessoas com deficiência, e 2% para pessoas transgênero. 

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursiva, que serão aplicadas no dia 25 de janeiro de 2026. 

Prédio do TCE-MG
