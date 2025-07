Prefeitura de Sobral abre 1.190 vagas para cursos de idiomas e informática; veja detalhes

O Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras, projeto da Prefeitura de Sobral, está com 1.190 vagas abertas para cursos de idiomas e informática com início previsto para o segundo semestre deste ano. As vagas foram abertas por meio da Secretaria da Educação.

As 1.190 vagas foram disponibilizadas para novos alunos da comunidade em geral. Outras 70 vagas são exclusivas para professores e servidores da administração pública municipal.

O edital para o público geral indica vagas para os cursos de Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Libras e Informática Básica, com turmas nos turnos manhã, tarde e noite.

Já o segundo edital divulgado pela Prefeitura oferece cursos gratuitos de Inglês, Libras e Informática Básica para servidores públicos municipais, com aulas no turno da noite.

Inscrições para os cursos

Para realizar a inscrição, os interessados do público geral devem acessar o site selecao.sobral.ce.gov.br até segunda-feira (7).

A seleção de servidores públicos municipais será feita por ordem de inscrição, conforme comprovação de vínculo com o Município. O resultado será divulgado no dia 21 de julho e as aulas se iniciam no dia 4 de agosto.