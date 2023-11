Prefeitura de Granja tem concurso público aberto com 414 vagas e salário de até R$ 12 mil

A Prefeitura de Granja, município localizado a 320 km de Fortaleza, está com 414 vagas abertas, tendo salários que vão de R$ 1.320 a R$ 12 mil. As inscrições seguem até as 23h59 do dia 27 de dezembro deste ano.

Podem participar da seleção candidatos com níveis médio e superior. Há, ainda, 21 oportunidades para pessoas com deficiência. As vagas são para diversas áreas, desde enfermeiros e agente comunitário de saúde, a professores.

Inscrições

As inscrições abriram no final de novembro e seguem até as 23h59 do dia 27 de dezembro no site da Universidade Patativa do Assaré (UPA), organizadora do certame.

Candidatos aos cargos de nível médio têm taxa de inscrição no valor de R$ 95, e a de superior completo é R$ 150.

Vagas

Assistente Social (Zona Rural): 7

Pedagogo: 1

Psicólogo: 2

Educador Social (Zona Rural): 21

Entrevistador: 3

Monitor De Apoio A Aprendizagem (Zona Rural): 30

Monitor De Serviço Educacional (Zona Rural): 31

Cadista: 1

Agente Comunitário De Saúde: 14

Atendente (Zona Rural): 31

Atendente De Consultório Odontológico (Zona Rural): 11

Técnico Em Enfermagem (Zona Rural): 16

Técnico Em Radiologia: 2

Assistente Social (Zona Rural): 6

Dentista (Zona Rural): 10

Educador Físico (Zona Rural): 5

Enfermeiro (Zona Rural): 10

Farmacêutico: 2

Fisioterapeuta (Zona Rural): 4

Fonoaudiólogo (Zona Rural): 1

Médico Clínico Geral (Zona Rural): 21

Psicólogo (Zona Rural): 4

Terapeuta Ocupacional (Zona Rural): 1

Professor Básico I: 4

Professor Básico I (Zona Rural): 28

Professor Educação Infantil- 1

Professor Educação Infantil (Zona Rural): 28

Professor De Ensino Fundamental II | Ciências Naturais: 6

Professor De Ensino Fundamental II | Ciências Naturais (Zona Rural) : 9

Professor De Ensino Fundamental II | Educação Física: 6

Professor De Ensino Fundamental II | Educação Física (Zona Rural): 9

Professor De Ensino Fundamental II | História (Zona Rural): 11

Professor De Ensino Fundamental II | Geografia: 6

Professor De Ensino Fundamental II | Geografia (Zona Rural): 9

Professor De Ensino Fundamental II | Linguagens e Códigos: 9

Professor De Ensino Fundamental II | Linguagens e Códigos (Zona Rural): 12

Professor De Ensino Fundamental II | Matemática: 5

Professor De Ensino Fundamental II | Matemática (Zona Rural): 16

Salário

A remuneração para cargos de ensino médio completo é de R$ 1.320,00. Já os aprovados nas vagas de Superior completo receberão de R$ 1.500,00 a R$ 12 mil.

Etapas