Prefeitura de Solonópole tem concurso com inscrições abertas; salários chegam a R$ 6 mil

A Prefeitura de Solonópole está com inscrições abertas, até 17 de novembro, para preenchimento de 47 vagas de concurso público em diversos cargos, além de formação de cadastro de reserva. As oportunidades são voltadas para todos os níveis de escolaridade.

Com jornada de 40 horas semanais, os salários variam entre R$ 1.320 a R$ 6.354,70, mais gratificações.

> Confira edital

Como se inscrever

Os interessados devem se candidatar presencialmente, na sede da Secretaria Municipal da Saúde de Solonópole — localizada na Rua Dr. Queiroz Lima, número 302, bairro Centro — até o fim do prazo de inscrição, no horário de 7h30 às 13h. As inscrições são gratuitas.

No ato, é necessário levar os seguintes dados:

A ficha (requerimento de inscrição presente no edital) devidamente preenchida, com todos os dados solicitados, sem emendas e/ou rasuras.

Currículo padronizado com foto (modelo presente no edital), acompanhado de cópias dos títulos que comprovem as informações;

Comprovante de nível de escolaridade exigida pelo cargo.

Além de fotocópias nítidas e conferidas pelos originais dos seguintes documentos:

Carteira de Identidade ou documento de identidade oficial com foto (frente e verso), no mesmo lado da cópia;

Carteira do Conselho de Classe (conforme cargo a concorrer);

Certificado de Reservista (se do sexo masculino);

Comprovante de Endereço;

CPF;

Comprovante de Escolaridade;

Título de Eleitor e comprovante que está em dia com as obrigações eleitorais

VAGAS E CARGOS

Nível alfabetizado

Motorista (3 vagas).

Nível fundamental

Auxiliar de Serviços Gerais (6);

Vigilante (1).

Nível médio/técnico

Técnico em Enfermagem (6);

Visitador Sanitário (1);

Atendente de Consultório Dentário (3);

Agente de Combate às Endemias (2).

Nível superior

Médico Psiquiatra (1);

Enfermeiro (somente cadastro de reserva);

Fisioterapeuta (2);

Médico Clínico Geral (2);

Cirurgião Dentista (7);

Fonoaudiólogo (1);

Terapeuta Ocupacional (1);

Psicólogo (1);

Psicólogo com capacitação ABA (somente cadastro de reserva);

Educador Físico (9);

Médico Veterinário (1).

Processo seletivo

Como forma de classificação, os candidatos inscritos serão avaliados em duas etapas. São elas: