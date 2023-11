UFCA recebe inscrições para concurso público de professores, com salários de até R$ 11 mil

A Universidade Federal do Cariri (UFCA) está com inscrições abertas, até 30 de novembro, para concurso público que visa preencher cinco vagas do cargo de professor no campus de Juazeiro do Norte, no Interior do Ceará.

Com jornada de 40 horas semanais e remunerações que variam entre R$ 7.970,77 e R$ 11.139,64 — resultado da soma do valor do vencimento básico, da retribuição por titulação e do auxílio-alimentação —, as oportunidades contemplam as seguintes áreas:

Contabilidade Gerencial (2 vagas);

Ensino de Filosofia (1);

Filosofia Antiga e Medieval (1);

Ensino de Libras e suas Literaturas (1).

Os interessados devem se candidatar pela internet, até o fim do prazo, na Plataforma FORMS/UFCA. Para participar é necessário desembolsar um valor referente a taxa de inscrição, que varia entre R$ 199 e R$ 278, dependendo da vaga escolhida.

Das cinco oportunidades abertas, três são de ampla concorrência e as outras duas são reservadas para candidatos negros e para Pessoa com Deficiência (PCD).

> Confira edital

Requisitos e remunerações

Segundo o edital, os candidatos devem possuir as seguintes titulações para se inscrever:

Contabilidade Gerencial (R$ 11.139,64) — graduação em Ciências Contábeis com doutorado nas áreas de Administração, ou Atuária, ou Ciências Contábeis, ou Economia;

— graduação em Ciências Contábeis com doutorado nas áreas de Administração, ou Atuária, ou Ciências Contábeis, ou Economia; Ensino de Filosofia (R$ 11.139,64) — graduação em qualquer área mais doutorado em Filosofia ou Educação;

— graduação em qualquer área mais doutorado em Filosofia ou Educação; Filosofia Antiga e Medieval (R$ 11.139,64) — graduação em qualquer área mais doutorado em Filosofia;

— graduação em qualquer área mais doutorado em Filosofia; Ensino de Libras e suas Literaturas (R$ 7.970,77) — graduação em Licenciatura em Letras-Libras com mestrado em m Linguística, ou Linguística Aplicada, ou Estudos da Linguagem, ou Letras, ou Estudos da Tradução, ou Educação, ou Ensino.

Provas

O concurso público será composto por três etapas:

prova escrita discursiva (eliminatória e classificatória);

prova didática (eliminatória e classificatória); e

avaliação de títulos (classificatória).

Os calendários sobre as avaliações serão divulgados somente em janeiro do próximo ano.