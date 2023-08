MEC divulga edital de concurso com 220 vagas; veja detalhes

O edital do concurso do Ministério da Educação (MEC) foi publicado nesta terça-feira (8) no Diário Oficial da União, com 220 vagas para o cargo de Técnico em Assuntos Educacionais.

Para participar, é preciso ter nível superior em qualquer área de formação, com diploma fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.

As inscrições começam nesta quarta-feira (9), a partir das 10 horas, e podem ser feitas até o dia 28 de agosto pelo site do Cebraspe, a banca organizadora. A taxa é de R$ 80.

>> Veja edital

Vagas e remuneração

Do total de vagas, 165 são para ampla concorrência, 11 para candidatos com deficiência e 44 para candidatos negros.

O salário inicial para a vaga é de R$ 6.255,90. Além da remuneração, o aprovado terá auxílio alimentação de R$ 658.

As provas, com questões objetivas de múltipla escolha e discursivas, serão aplicadas somente em Brasília, no dia 10 de outubro.