CIEE faz mutirão com 11 mil vagas de estágio e jovem aprendiz em todo o País

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) promove nesta terça-feira (8) uma "maratona" de vagas de estágio e aprendizagem. O evento, que acontece presencialmente das 10h às 15h, oferta 11,2 mil vagas em todo o País, sendo 199 no Ceará.

Das oportunidades no Estado, 176 são em Fortaleza, sendo 156 de estágio e 20 de aprendizagem. Além da Capital, há vagas em Sobral (8) e Juazeiro do Norte (15).

O atendimento em Fortaleza acontecerá na faculdade Pitágoras, em Sobral, será na faculdade Uninta, e em Juazeiro do Norte, no posto de atendimento do CIEE.

Cursos com mais vagas

Os cursos de Administração, Pedagogia, Contabilidade e Marketing, além do Ensino Médio, contabilizam o maior número de vagas de estágio. Já na modalidade de aprendizagem, se destacam os cursos de Arco Administrativo, Logística, Operador de Telemarketing e Auxiliar de Produção.

Serviço

Locais de atendimento da "Maratona de Vagas CIEE" no Ceará

Fortaleza

Faculdade Pitágoras

Rua Barão de Aratanha, 80 - Centro

Sobral

Faculdade Uninta

Rua Antônio Rodrigues Magalhães, 359 - Dom Expedito

Juazeiro do Norte

Rua Francisco Cândido Magalhães, 40 (dentro do Edif. Unique Business - Salas 1508 e 1509, 15º andar) - Triângulo