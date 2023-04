Inscrições para Jovem Aprendiz dos Correios encerram nesta sexta (21); saiba como fazer

Se encerram nesta sexta-feira (21) em todo o Brasil as inscrições para o programa Jovem Aprendiz dos Correios. Ao todo, são ofertadas 4.382 vagas para assistente administrativo ou logística, junto do cadastro de reserva. Em solo cearense, 105 oportunidades estão disponíveis em 29 municípios.

A inscrição, para os interessados, pode ser feita por meio do site da estatal . O próprio programa pontua que não há cobrança de taxa de participação na seletiva.

Entre os requisitos, os candidatos ao processo devem ter entre 14 e 21 anos — completos até o ato da contratação — e estar cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental. Enquanto isso, o edital aponta que as oportunidades são para os turnos matutino e vespertino em diversas cidades brasileiras.

Requisitos e carga horária

O documento oficial ainda reforça que os jovens serão remunerados com salário correspondente ao piso salarial do estado correspondente à vaga. Além disso, também receberão vale-refeição ou alimentação, vale-transporte e uniforme.

A jornada de aprendizagem do programa é de 20 horas semanais, distribuídas em quatro horas diárias.

Confira as vagas no Ceará

No Ceará, são oferecidas 105 vagas em 29 cidades.

>> Confira o edital de abertura do processo seletivo

Veja abaixo por município:

Aquiraz (1)

Aracati (1)

Barbalha (1)

Boa Viagem (1)

Brejo Santo (1)

Canindé (1)

Cascavel (1)

Caucaia (4)

Crateús (1)

Crato (3)

Fortaleza (63)

Horizonte (2)

Icó (1)

Iguatu (2)

Ipu (1)

Itapajé (1)

Itapipoca (1)

Juazeiro do Norte (4)

Limoeiro do Norte (1)

Maracanaú (3)

Maranguape (1)

Morada Nova (1)

Quixadá (1)

Quixeramobim (1)

Russas (1)

São Gonçalo do Amarante (1)

Sobral (3)

Tauá (1)

Tianguá (1).

Fases da seleção

A primeira fase do processo seletivo irá considerar a somatória de pontos referentes aos quesitos citados abaixo:

Renda familiar mensal;

Idade (art. 53 do Decreto N.º 9.579/2018);

Instituição de ensino (art. 66 §5º inciso VII do Decreto N.º 9.579/2018);

Participação em programas sociais previstos no edital (art. 66 §5º incisos I a V do Decreto N.º 9.579/2018).

Já na segunda fase, os candidatos devem ser convocados visando comprovação dos requisitos de classificação, fazer exame pré-admissional e, por fim, chegar à contratação. Todas as etapas terão caráter eliminatório.