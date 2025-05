Inscrições para concurso da Conab terminam nesta terça-feira (20); saiba como se inscrever

Interessados em concorrer a uma das 403 vagas oferecidas no concurso da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) têm até esta terça-feira (20) para se inscrever. O processo seletivo é organizado pelo Instituto Consultam, e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora.

As vagas serão distribuídas em todo o território nacional, com oportunidades tanto na matriz da Conab, em Brasília, quanto em diversos estados, incluindo o Ceará. São 34 vagas para o cargo de assistente, que exige nível médio ou técnico, com salário inicial de R$ 3.459,87. Já os demais 369 postos são para analistas, que exigem formação superior, com remuneração inicial de R$ 8.140,88.

Saiba como se inscrever no concurso da Conab

Para participar do concurso, o candidato deve acessar o site do Instituto Consultam até as 23h59 desta terça. É necessário preencher o formulário de inscrição, selecionar o cargo desejado e gerar o boleto para pagamento da taxa, que poderá ser quitado até quinta-feira (21). O valor varia conforme o nível de escolaridade exigido: R$ 50 para cargos de nível médio e R$ 80 para nível superior.

A recomendação é de que o interessado leia atentamente o edital antes de concluir a inscrição, verificando os requisitos do cargo, a documentação exigida e as condições do certame.

Etapas do concurso

De acordo com o edital, o processo seletivo contará com as seguintes fases:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória) para todos os cargos;

Prova discursiva (eliminatória e classificatória) apenas para os cargos de analista;

Procedimento de heteroidentificação para candidatos que concorrem a vagas reservadas a pretos e pardos;

Avaliação biopsicossocial para candidatos com deficiência;

Etapas recursais previstas para cada fase do concurso.

Cronograma do concurso

Inscrições: até esta terça-feira, 20 de maio

até esta terça-feira, 20 de maio Homologação das inscrições: 30 de maio

30 de maio Cartão de identificação: 9 de julho

9 de julho Provas objetivas e discursivas: 13 de julho

13 de julho Gabarito oficial: 14 de julho

14 de julho Resultado definitivo das objetivas: 23 de julho

23 de julho Resultado definitivo da discursiva: 6 de agosto

6 de agosto Resultado final: 4 de setembro

