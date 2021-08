Inscrições para 1.300 vagas de agentes escolares iniciam nesta terça-feira (3) em Fortaleza

As inscrições para a seleção de 1.300 agentes escolares da Prefeitura de Fortaleza iniciam nesta terça (3) e seguem até a próxima quinta-feira (5). Os candidatos devem procurar a unidade escolar mais próxima para fazer a inscrição. O resultado será divulgado no dia 10 de agosto para que os aprovados assumam a função ainda na primeira quinzena deste mês.

O processo seletivo contará com duas fases, classificatória (análise de currículo) e eliminatório (entrevista). Os interessados devem ter, no mínimo, o ensino médio completo e morar, preferencialmente, no bairro onde a unidade escolar está localizada.

Conforme o edital, os novos agentes escolares irão promover a integração dos alunos, identificar possíveis situações de abandono escolar (rastreio e frequência) e apoiar a gestão na rotina escolar.

O edital completo e o acompanhamento das etapas podem ser acessados aqui.

Atualmente, 36 agentes atuam na rede municipal com foco na busca ativa em distritos de educação. Com a seleção, o número de colaboradores por escola dependerá da tipificação da unidade de ensino, variando de 1 a 4 agentes.

Retorno presencial

A abertura de vagas faz parte do pacote "Volta às Aulas", divulgado pelo prefeito Sarto Nogueira no último dia 28 de julho. O cronograma presencial será retomado no dia 8 de setembro de forma escalonada e gradual.

Na primeira etapa, começam os alunos das séries finais da educação infantil e iniciais do Fundamental I. As escolas funcionarão com 50% da capacidade e de forma híbrida.