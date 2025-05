IDT/Sine oferece 2.190 vagas de emprego em Fortaleza e Interior; veja como se candidatar

O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT)/Sistema Nacional de Emprego (Sine) possui atualmente 2.190 vagas de emprego em diversas áreas e municípios do Ceará, em diversas áreas de atuação. Os candidatos devem realizar um agendamento prévio para tentar os postos de trabalho por meio do site do IDT ou pelo site da Secretaria da Proteção Social (SPS), que agenda atendimentos para as unidades presentes nos Vap Vupts.

A maioria das oportunidades é para Fortaleza e Região Metropolitana, mas há também vagas para o interior do Ceará, em municípios como:

Crateús,

Juazeiro do Norte

Itapipoca

Limoeiro do Norte,

Morada Nova,

Paracuru,

Quixadá

Quixeramobim,

Sobral,

Tianguá

Trairi.

>>> A relação completa de vagas você confere neste link.

Como se candidatar?

É necessário enviar o currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento Correspondente com o nome da vaga no assunto da mensagem, para efetivar sua candidatura.

Exemplo:

FORTALEZA: CENTRO

- Fone: (85) 3222.0340 OBS:(Ao enviar seu currículo para este e-mail,coloque o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem)

Centro - Rua Assunção, 699 - Email: vagas.centro@idt.org.br

Conforme o IDT/Sine é possível ainda solicitar ajuda na Central de Atendimento, pelo número (85) 3222.0340, ou pelo telefone de alguma das unidades, que fica disponíveis no "onde estamos" do portal do IDT.