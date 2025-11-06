Concurso da Caixa terá 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

A Caixa Econômica Federal divulga, nesta sexta-feira (7), o edital de seu novo concurso público, com 184 vagas em cargos de nível superior. O documento será publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Segundo informações do site da Caixa, as vagas serão distribuídas da seguinte forma:

Arquiteto: 36 vagas

Engenheiro Civil: 103 vagas

Engenheiro de Segurança: 3 vagas

Engenheiro Elétrico: 13 vagas

Engenheiro Mecânico: 5 vagas

Médico do Trabalho: 24 vagas

Do total de vagas, 25% serão destinadas a pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas, e 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Salários e benefícios

Para os cargos de Arquiteto e Engenheiro, a jornada diária é de 8 horas, com remuneração mensal de R$ 14.915,00. Para o cargo de Médico do Trabalho, a jornada prevista é de 6 horas diárias, com remuneração de R$ 11.186,00 mensais.

Como benefícios, os aprovados ainda contarão ainda com: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio-alimentação e refeição, vale-transporte e auxílio-creche.

Inscrições

As inscrições abrem nesta sexta-feira (7) e podem ser feitas até 8 de dezembro, pelo site da Cesgranrio, banca responsável pelo certame.

As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 1º de fevereiro de 2026. Os candidatos também passarão por uma fase de avaliação de títulos.