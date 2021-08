Concurso Banco do Brasil 2021 encerra inscrições neste sábado (7); saiba como concorrer

As inscrições para o concurso do Banco do Brasil (BB) terminam neste sábado (7). O certame oferece, ao todo, 4.480 vagas para o cargo de escriturário, com salários de R$ 3.022,37 por carga horária de 30 horas semanais.

O prazo inicial estava previsto para se encerrar em 28 de julho, mas um aditivo ao edital ampliou o tempo de inscrição para Pessoas com Deficiência (PcD). Posteriormente, outro aditivo prolongou o período para os demais candidatos. Agora, todos podem realizar inscrição até as 23h59 deste sábado, cuja taxa custa R$ 38.

A solicitação de recursos contra o resultado preliminar da isenção de PcDs segue até esta sexta-feira (6), e o resultado das solicitações deferidas após a contestação será divulgado no dia seguinte.

Para participar, interessados devem acessar o site da Cesgranrio, banca organizadora do concurso. O candidato deve ter Ensino Médio completo e idade mínima de 18 anos até a data de admissão.

As demais datas previstas para o certame permanecem inalteradas. Dessa forma, provas objetivas e redação seguem marcadas para o dia 26 de setembro.

As vagas estão divididas entre agente comercial e de tecnologia, previstas para todos os estados e o Distrito Federal. Do total, metade das oportunidades têm início imediato; o restante compõe cadastro reserva.

No Ceará, o BB oferta 37 vagas para posse imediata e 28 para cadastro de reserva, somando 65 oportunidades. As provas ocorrerão em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

Benefícios

Além dos vencimentos, o BB oferece benefícios como auxílio-refeição e cesta alimentação. Conforme a revista Istoé, os valores desses auxílios são de R$ 831,16 e R$ 654,87, respectivamente.

A lista de benefícios dos candidatos admitidos também inclui participação nos lucros ou resultados, vale-transporte e auxílio-creche. Os contratados também têm direito a auxílio a filhos com deficiência e previdência complementar.

Os aprovados, após empossados, também terão acesso a programas de educação e capacitação, além da possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Provas

O concurso ocorrerá em quatro etapas. São elas: 1ª : Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório.

: Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório. 2ª : Prova de redação, de caráter eliminatório

: Prova de redação, de caráter eliminatório 3ª : Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as)

: Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as) 4ª: Procedimentos admissionais e perícia Médica, de caráter eliminatório

Confira mais detalhes no edital completo.