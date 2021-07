Concurso Banco do Brasil prorroga inscrições; veja nova data

O Banco do Brasil (BB) prorrogou, nesta quarta-feira (28), as inscrições para o concurso público da instituição. A extensão do prazo já tinha sido anunciada para Pessoas com Deficiência (PcD) e foi ampliada para todos os candidatos, que têm até as 23h59 do próximo dia 7 de agosto para realizar a inscrição.

Com a ampliação das inscrições, o prazo para isenção de PcDs foi ampliado até o dia 2 de agosto. O resultado preliminar das solicitações será divulgado em 5 de agosto, com possibilidade de apresentação de recursos até o dia 6 de agosto. As solicitações deferidas após contestação serão divulgadas no dia 7 de agosto.

As demais datas previstas permanecem inalteradas. As provas objetivas e a redação seguem com aplicação no dia 26 de setembro.

O concurso oferece, ao todo, 4.480 vagas para o cargo de escriturário, divididas entre agente comercial e de tecnologia, previstas para todos os estados e o Distrito Federal. Metade das oportunidades têm início imediato, e o restante compõe cadastro reserva.

No Ceará, o banco oferta 37 vagas para posse imediata e 28 para nomeação posterior, totalizando 65 oportunidades. As provas ocorrerão em Fortaleza e Juazeiro do Norte. A taxa de inscrição custa R$ 38.

Envio de documentos pra PcDs

O novo prazo de inscrição para PcDs foi informado em retificação do edital pelo Governo Federal na última segunda (26). Candidatos nessa condição têm até esse dia para envio de mensagens legíveis do laudo médico, que podem ter sido emitidos nos últimos 24 meses, desde que sejam legíveis. Documentos devem ser enviados via upload ao site da Cesgranrio, organizadora do certame.

Salário e benefícios

As vagas têm carga horária de 30 horas semanais, com salários de R$ 3.022,37. Além dos vencimentos, o banco oferece benefícios como auxílio-refeição e cesta alimentação. Conforme a revista Istoé, os valores desses auxílios são de R$ 831,16 e R$ 654,87, respectivamente.

A lista de benefícios dos candidatos admitidos também inclui participação nos lucros ou resultados, vale-transporte e auxílio-creche. Os contratados também têm direito a auxílio a filhos com deficiência e previdência complementar.

Os aprovados, após empossados, também terão acesso a programas de educação e capacitação, além da possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Provas

O concurso ocorrerá em quatro etapas. São elas: 1ª : Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório.

: Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório. 2ª : Prova de redação, de caráter eliminatório

: Prova de redação, de caráter eliminatório 3ª : Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as)

: Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as) 4ª: Procedimentos admissionais e perícia Médica, de caráter eliminatório

Confira mais detalhes no edital completo.