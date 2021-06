Concurso Banco do Brasil 2021 está com inscrições abertas; veja como se inscrever

O Banco do Brasil publicou edital para concurso com 4.480 vagas em todo o País, incluindo cadastro de reserva. No Ceará, são 37 para posse imediata e 28 para nomeação posterior, totalizando 65 oportunidades.

As provas ocorrerão em Fortaleza e Juazeiro do Norte. As inscrições começaram no último dia 24 de junho e vão seguir até 28 de julho.

O Diário do Nordeste preparou um guia para quem quer inscrever. Veja:

Como se inscrever no concurso do Banco do Brasil

Fique atento ao prazo. As inscrições serão pela internet e estão abertas até as 23h59 horas de 28 de julho (horário de Brasília).

Os candidatos devem realizar a inscrição pelo site da Fundação Cesgranrio, que é banca organizadora do concurso.

Inscrição e isenção

A taxa de inscrição é de R$ 38. Os pedidos de isenção desta taxa estarão abertos de 24 até as 23h59 de 1º de julho (horário de Brasília). A solicitação é feita pelo mesmo endereço citado acima.

>> VEJA O EDITAL

Salários e benefícios

O salário inicial é de R$ 3.022,37 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Conforme o edital, há benefícios como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Provas

O concurso terá quatro etapas. São elas: 1ª : Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório.

: Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório. 2ª : Prova de redação, de caráter eliminatório

: Prova de redação, de caráter eliminatório 3ª : Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as)

: Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as) 4ª: Procedimentos admissionais e perícia Médica, de caráter eliminatório