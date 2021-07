Concurso do Banco do Brasil amplia prazo de inscrição para pessoas com deficiência

Pessoas com deficiência têm novo prazo para se inscrever no concurso do Banco do Brasil. O edital do certame foi retificado pelo Governo Federal e estende as inscrições para esse grupo até as 23h59 do próximo dia 7 de agosto. Para os outros concorrentes, o período se encerra nesta quarta-feira (28).

Segundo publicação no Diário Oficial da União, o processo seletivo oferecerá provas em Braille, ampliadas, software de leitura de tela e viodeoprova em Libras.

Os candidatos que necessitarem de atendimento especial têm até o dia 7 de agosto para enviar mensagens legíveis do laudo médico. O documento deve ser anexado via upload no site da Cesgranrio.

Ao todo, o concurso oferece 4.480 vagas para Escriturário, sendo 2.240 imediatas. No Ceará, a instituição oferece 37 vagas para posse imediata e 28 para nomeação posterior, totalizando 65 oportunidades. As provas ocorrerão em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

SALÁRIOS E BENEFÍCIOS

O salário inicial é de R$ 3.022,37 para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais. Conforme o edital, há benefícios como participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, ajuda alimentação/refeição auxílio a filho com deficiência, previdência complementar, acesso a programas de educação e capacitação e possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

VAGAS NO CEARÁ

De acordo com o edital, 5% das vagas são para as pessoas com deficiência e 20% ficam para candidatos negros e pardos. Veja como ficam as vagas no Estado:

Ampla concorrência: 29 vagas

Pessoa com deficiência (PCD): 2 vagas

Pessoa preta ou parda (PPP): 6 vagas

Total: 37

CADASTRO RESERVA

Ampla concorrência 21

Pessoa com deficiência (PCD): 2

Pessoa preta ou parda (PPP): 5

Total: 28

PROVAS

O concurso terá quatro etapas. São elas: 1ª: avaliação de Conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório. 2ª: prova de redação, de caráter eliminatório 3ª: aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as) 4ª: procedimentos admissionais e perícia Médica, de caráter eliminatório