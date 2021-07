Concurso Banco do Brasil 2021 tem inscrições abertas até 28 de julho; veja como participar

As inscrições para o concurso público do Banco do Brasil estão abertas até a próxima quarta-feira, 28 de julho. Ao todo, são ofertadas 4.480 vagas para o cargo de escriturário, com metade para início imediato e o restante para cadastro reserva. O certame prevê vagas em todos os estados e no Distrito Federal.

No Ceará, a instituição oferece 37 vagas para posse imediata e 28 para nomeação posterior, totalizando 65 oportunidades. As provas ocorrerão em Fortaleza e Juazeiro do Norte.

Os interessados em concorrer no processo seletivo devem acessar o site da Cesgranrio, banca organizadora do concurso, e pagar taxa de R$ 38. É necessário que o candidato tenha Ensino Médio completo e idade mínima de 18 anos até a data de admissão.

Salário e benefícios

As vagas, com carga horária de 30 horas semanais, têm salários de R$ 3.022,37. Além do salário, o banco oferece benefícios como auxílio-refeição e cesta alimentação. Conforme a revista Istoé, os valores desses auxílios são de R$ 831,16 e R$ 654,87, respectivamente.

A lista de benefícios dos candidatos admitidos também inclui participação nos lucros ou resultados, vale-transporte, auxílio-creche, bem como auxílio a filho com deficiência e previdência complementar.

Os aprovados, após empossados, também terão acesso a programas de educação e capacitação, além da possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Provas

O concurso ocorrerá em quatro etapas. São elas: 1ª : Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório.

: Avaliação de conhecimentos, mediante a aplicação de provas objetivas, de caracteres eliminatório e classificatório. 2ª : Prova de redação, de caráter eliminatório

: Prova de redação, de caráter eliminatório 3ª : Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as)

: Aferição da veracidade da autodeclaração prestada por candidatos (as) pretos (as) ou pardos (as) 4ª: Procedimentos admissionais e perícia Médica, de caráter eliminatório

Confira mais detalhes no edital completo.