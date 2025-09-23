Diário do Nordeste
Cagece oferta cursos profissionalizantes gratuitos; veja detalhes

Inscrições serão no dia 4 de outubro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem mostra curso realizado na Cagece
Legenda: Os cursos serão ministrados pela Cagece ao longo do mês de outubro
Foto: Divulgação / Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) abriu 89 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos em Fortaleza durante o mês de outubro. As oportunidades são para os cursos de Atendimento ao Cliente, Eletricidade Básica, Informática Básica e Redação.

As inscrições serão no dia 4 de outubro, de 7h30 às 11h30, na sede da companhia, que fica no bairro Vila União, em Fortaleza.

Antes da matrícula, os interessados devem solicitar carta de encaminhamento em qualquer Sine/IDT até o dia 3 de outubro. Além dessa carta, é preciso, no ato da inscrição, apresentar carteira de identidade, CPF e comprovante de endereço. Podem se inscrever pessoas com idade mínima de 16 anos. 

Como pedir carta de encaminhamento?

Para solicitar a carta de encaminhamento no Sine/IDT, é necessário levar comprovante de endereço em Fortaleza ou Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), número do PIS ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), identidade e CPF.

A carta não garante a participação no curso escolhido, pois as vagas serão preenchidas por ordem de chegada no dia da inscrição. Para quem já concluiu algum curso gratuito oferecido pela Cagece, é possível substituir a carta pelo certificado de conclusão do curso realizado.

O material didático e o certificado de conclusão serão entregues gratuitamente aos alunos. 

Veja lista de vagas por curso:

Atendimento ao Cliente – 25 vagas

  • Período: 20 a 31 de outubro
  • Horário: 17h às 20h, de segunda a sexta
  • Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Redação – 25 vagas

  • Período: 6 a 23 de outubro
  • Horário: 17h30 às 20h, de segunda a quinta
  • Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Informática Básica – 14 vagas

  • Período: 6 a 24 de outubro
  • Horário: 17h às 20h, de segunda a sexta
  • Local das aulas: Sede da Cagece (Avenida Lauro Vieira Chaves, 1030, Vila União, Fortaleza)

Eletricidade Básica - 25 vagas

  • Período: 13 a 19 de outubro
  • Horário: 17h às 20h, de segunda a sexta
  • Horário: 8h às 17h, sábado e domingo
  • Local das aulas: Unidade da Cagece no Pici (Rua Hilda Chavante, 1.900, Pici, Fortaleza)
