Casa de Vovó Dedé oferece cursos gratuitos de gastronomia em outubro; veja quais

A Casa de Vovó Dedé, organização sem fins lucrativos em Fortaleza, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de gastronomia voltados à comunidade da Barra do Ceará e de bairros vizinhos.

A iniciativa faz parte do projeto Não à Fome, que inclui capacitações práticas, gratuitas e com foco em quem deseja empreender na cozinha.

Os cursos ofertados para o mês de outubro são:

Festival de Brigadeiros Festival de Rocamboles Salgadinhos de Festa Comida do Dia a Dia

Segundo a entidade, todos têm foco em receitas acessíveis, com baixo custo de produção e potencial de geração de renda.

Como se inscrever?

Interessados devem se inscrever preenchendo um formulário on-line. As vagas são limitadas.

As aulas são realizadas na sede da instituição, em Fortaleza, nos turnos manhã e tarde, pela Escola de Gastronomia Mãos de Trigo, núcleo formativo do projeto.

Cronograma dos cursos em outubro:

7 a 10/10 – Festival de Brigadeiros

14 a 17/10 – Comida Dia a Dia

21 a 24/10 – Salgadinhos de Festa

28 a 31/10 – Festival de Rocamboles

Programação até dezembro

A agenda de cursos na instituição se estende até dezembro, com uma capacitação diferente a cada semana.

Em novembro, serão ofertados os cursos de:

Festival de Panetones Ceia Natalina Bolo Nível 1 Tortas Natalinas

Já em dezembro, os interessados terão acesso às capacitações: