Casa de Vovó Dedé oferece cursos gratuitos de gastronomia em outubro; veja quais
Iniciativa é voltada à comunidade da Barra do Ceará e bairros vizinhos
A Casa de Vovó Dedé, organização sem fins lucrativos em Fortaleza, está com inscrições abertas para cursos gratuitos de gastronomia voltados à comunidade da Barra do Ceará e de bairros vizinhos.
A iniciativa faz parte do projeto Não à Fome, que inclui capacitações práticas, gratuitas e com foco em quem deseja empreender na cozinha.
Os cursos ofertados para o mês de outubro são:
- Festival de Brigadeiros
- Festival de Rocamboles
- Salgadinhos de Festa
- Comida do Dia a Dia
Segundo a entidade, todos têm foco em receitas acessíveis, com baixo custo de produção e potencial de geração de renda.
Como se inscrever?
Interessados devem se inscrever preenchendo um formulário on-line. As vagas são limitadas.
As aulas são realizadas na sede da instituição, em Fortaleza, nos turnos manhã e tarde, pela Escola de Gastronomia Mãos de Trigo, núcleo formativo do projeto.
Cronograma dos cursos em outubro:
- 7 a 10/10 – Festival de Brigadeiros
- 14 a 17/10 – Comida Dia a Dia
- 21 a 24/10 – Salgadinhos de Festa
- 28 a 31/10 – Festival de Rocamboles
Veja também
Programação até dezembro
A agenda de cursos na instituição se estende até dezembro, com uma capacitação diferente a cada semana.
Em novembro, serão ofertados os cursos de:
- Festival de Panetones
- Ceia Natalina
- Bolo Nível 1
- Tortas Natalinas
Já em dezembro, os interessados terão acesso às capacitações:
- Festival de Panetones
- Ceia Natalina
- Sobremesa Natalina.