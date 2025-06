Alece abre 300 vagas para curso preparatório gratuito do concurso dos Bombeiros do Ceará

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) abriu as inscrições do curso preparatório gratuito para o concurso do Corpo de Bombeiros do Ceará (CBMCE). Com 300 vagas disponíveis, o projeto é destinado a jovens cearenses entre 18 e 29 anos que tenham concluído o ensino médio.

As inscrições podem ser feitas até o meio-dia do dia 8 de julho de 2025, exclusivamente por meio deste site. Todo o processo é gratuito.

Segundo a Alece, terão prioridade os candidatos oriundos da rede pública de ensino, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e, preferencialmente, já inscritos no concurso do CBMCE. A seleção será feita por ordem de inscrição e confirmação dos critérios exigidos.

Aulas

As aulas acontecem entre os dias 14 de julho e 23 de agosto de 2025 — de segunda a sexta-feira à noite, no formato on-line, e aos sábados, de forma presencial, das 13h às 16h30 — no Auditório Murilo Aguiar, na sede da Assembleia Legislativa. A formação é composta por 113 horas de carga horária.

Grande curricular

A grade curricular contempla as principais exigências do edital, com disciplinas como:

Língua Portuguesa;

Matemática e Raciocínio Lógico;

Física, Química e Biologia;

Atualidades e História do Ceará;

Legislação Específica do CBMCE; Direito Penal Militar e Processo Penal Militar; Noções de Direito Constitucional, Direito Administrativo e Administração Pública;

Primeiros Socorros.

O curso inclui ainda simulados, resolução de questões no formato da banca organizadora, a Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece), e aulas ministradas por professores experientes.