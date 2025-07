Férias escolares e saúde mental: o que não pode sair do controle

As férias escolares são, para muitas crianças e adolescentes, um dos momentos mais esperados do ano. É o tempo do descanso, das viagens em família, das brincadeiras e de estar longe das responsabilidades escolares. No entanto, é também um período que exige atenção especial dos adultos quando o assunto é saúde mental.



A quebra da rotina pode trazer consequências emocionais importantes. Horários desregulados de sono, alimentação desorganizada, uso excessivo de telas e o isolamento social podem afetar negativamente o bem-estar dos jovens. O tempo livre, se não for bem direcionado, pode se tornar um gatilho para ansiedade, irritabilidade e até mesmo quadros de depressão.



Manter uma rotina mínima durante o recesso é essencial. Isso não significa seguir horários rígidos, mas garantir que a criança ou o adolescente tenha momentos de lazer ao ar livre, convivência com familiares e amigos, práticas esportivas e estímulo à criatividade. Atividades simples, como jogos de tabuleiro, oficinas de arte, passeios culturais e tempo de qualidade em família, fazem diferença.



Outro ponto importante é evitar o excesso de telas. Embora os dispositivos eletrônicos possam entreter e até ensinar, o uso descontrolado impacta o sono, reduz a socialização e pode aumentar sentimentos de solidão. Estabelecer limites claros e oferecer alternativas fora do ambiente digital é um passo importante para preservar a saúde mental.



As férias também oferecem uma oportunidade para o fortalecimento dos vínculos afetivos. Participar da rotina das crianças, escutá-las com atenção e demonstrar interesse pelo que sentem são atitudes que promovem segurança emocional. Quando se sentem acolhidos, os jovens desenvolvem maior autoestima e confiança.



As férias são um convite ao descanso, mas também à conexão. Mudanças bruscas de humor, retraimento ou dificuldade em lidar com frustrações não devem ser ignoradas. Nessas horas, o apoio psicológico pode ser fundamental.



Cuidar da saúde mental desde a infância é um investimento que impacta diretamente o desenvolvimento emocional e social. Aproveitar as férias de forma equilibrada é um passo importante nesse caminho.

Víctor Costa é psicólogo