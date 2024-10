Siará Tech Summit 2024 apresenta Arena Rede Integrada dos Ecossistemas de Inovação

Entre os dias 23 e 25 de outubro, o Centro de Eventos do Ceará será palco do Siará Tech Summit 2024 (STS), um dos maiores encontros de inovação do estado. A edição deste ano conta com a estreia da Arena Rede Integrada dos Ecossistemas de Inovação, iniciativa promovida pelo Sebrae/CE com o objetivo de conectar e integrar polos de inovação de diferentes regiões.

Os Ecossistemas Locais de Inovação são estruturas formadas por infraestrutura, talentos e recursos financeiros essenciais para impulsionar a inovação e a competitividade das empresas. Estes ecossistemas têm um papel crucial na identificação e resolução de problemas do mercado, favorecendo o desenvolvimento de novos produtos, serviços e projetos que respondem a necessidades específicas.

"O Siará Tech Summit é uma oportunidade ímpar para impulsionar o desenvolvimento tecnológico e econômico do Ceará. O Sebrae, como agente articulador, está comprometido em criar um ambiente propício para a inovação, estimulando a interação e a colaboração entre todos os atores envolvidos", afirma Gabriela de Aquino, analista da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae/CE.

Durante o STS, o espaço dedicado aos Ecossistemas Locais de Inovação será preparado para promover a troca de experiências e o fortalecimento de redes de colaboração entre diversas regiões do Ceará. Cada regional terá seu próprio estande, facilitando conexões entre empresas, associações, universidades, centros de pesquisa, hubs de inovação, entidades governamentais e outros integrantes do ecossistema. A programação da arena incluirá também palestras e atividades com conteúdos relevantes, promovendo oportunidades de aprendizado e intercâmbio de conhecimento.

Os Ecossistemas Locais de Inovação, apoiados pelo Sebrae, tem como objetivos principais fomentar a criatividade, facilitar a colaboração entre os diversos atores, estimular o desenvolvimento econômico local e fortalecer o empreendedorismo inovador. O Sebrae atua como facilitador, oferecendo capacitação, consultoria e acesso a recursos, além de promover eventos que incentivam a troca de experiências.

O Siará Tech Summit 2024 promete ser um marco no fortalecimento do Ecossistema Local de Inovação do Ceará, reunindo startups, empresários, investidores e especialistas do mercado. Para mais informações sobre o Siará Tech Summit 2024 acesse agora mesmo o site oficial do evento.

Confira a programação do Ecossistema de Inovação

Programação dia 23/10

15h: Inovação no setor público: Apresentação do programa CATALISA GOV.

Palestrante: Rafael Gonçalves, Unidade de Inovação Sebrae/NA.

16h: O papel dos órgãos de controle em compras públicas de inovação.

17h: Caso Araguaína/TO - Inovação na gestão de dados e comunicação com os cidadãos.

Palestrante: Fabiano Souza, secretário de ciência, tecnologia inovação e relações internacionais de Araguaína/TO.

18h: Inovação Tecnológica no Setor Público: Casos de sucesso com as startups Prefeitura Eficiente e SeeWay.

19h: Como desenvolver Leis Municipais de Inovação. Palestrante Renata Queiroz, especialista em políticas públicas.

Programação dia 24/10

15h - Painel Gestão Pública de Turismo e Desenvolvimento Regional – Painelistas: Necio Veras - Prof. do IFCE campus Tianguá, Tiago Ismar - Presidente do Fórum de Turismo da Ibiapaba (Fortib) e empresário, Lucileide Lourenço - Diretora de Educação, Empreendedorismo e Inovação da Agência Lider Ibiapaba. Mediação: Marcia Caroline - Analista do Sebrae Ibiapaba e gestora de Turismo e Inovação.

16h - Painel A Transformação do Território por Meio da Inovação: Cases da Região Oeste.

17h - Palestra Conversores para energias renováveis na produção e uso de H2V – Palestrante: Prof. Dr. Edilson Mineiro Sá Júnior - Centro de Inovação e Tecnologia do IFCE Sobral.

18h - Painel Aplicando Algoritmos e IA na estrutura de dados para o Mercado.

Painelistas: Prof. Dr.Raimundo Valter - IFCE Aracati e Micaias Ladgelson - Comunidade Coding Aracati - Mediação: Prof. Dra Márcia Viana - IFCE Aracati.

19h - Painel Fomento ao empreendedorismo inovador no ensino médio: Case Escola de Negócios.

Painelista: Prof. Disney Santos - EEEP MOA TAUÁ.

Programação dia 25/10

15h - Painel Políticas Públicas e Ambientes de Inovação da Região Metropolitana de Fortaleza.

16h - Painel Conexões que Transformam: O Impacto dos Grandes Players no Ecossistema Local de Inovação - Case Zenir – Painelista: Alexandre Nascimento. Mediação: Tatiane Betat.

17h - Painel Ambiência de Inovação - A Força dos Atores de Inovação no Território do Cariri.

18h - Palestra Inovação Aberta - LINKLAB Russas – Palestrante: Rafael Rocha Segundo, Secretário de Desenvolvimento Econômico.

18h20 - Palestra Agroinformática e IA na Fruticultura: Parcerias Estratégicas para Inovação e Sustentabilidade no Vale do Jaguaribe – Palestrante: Prof. Davidson Alves Nunes e Prof. Danielo Gonçalves Gomes

IFCE Campus Jaguaruana.

19h - Painel Inovações que Conectam: Agro e Turismo no Maciço de Baturité.

Painelistas: Rose Eloy (Acaragri), Joaquim Caracas (Hotel Vale da Nuvens) e Mônica (Sítio São Roque).