Saque do abono PIS/Pasep termina nesta quinta (29); saiba se tem direito

Prazo para recebimento do abono salarial PIS/Pasep acaba nesta quinta-feira (29), conforme informado pelo calendário do Ministério do Trabalho e Previdência. Trabalhadores brasileiros podem receber até R$ 1.212 .

Segundo as instituições econômicas responsáveis pelo pagamento, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, estão disponíveis para saque R$ 337,2 milhões.

O Banco do Brasil, responsável pelo pagamento do abono aos trabalhadores de empresas públicas, cadastrados no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até o momento foram registrados 288.985 abonos não sacados, número resultante em um total de R$ 262 milhões.