Resultado da +Milionária 0003 de hoje, 11/06; prêmio é de R$ 10 milhões

O sorteio da +Milionária, nova loteria da Caixa, paga R$ 10 milhões neste sábado (11/06). Para concorrer, é necessário realizar a aposta até às 16h de hoje em qualquer casa lotérica ou online, pelo site ou aplicativo de loterias da caixa.

Resultado Milionária concurso 0003

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como apostar na Milionária, nova loteria da Caixa?

As apostas têm de ser feitas até às 16h do sábado e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Realizados aos sábados, os sorteios são feitos através de dois globos:

Primeiro globo - com bolas numeradas de 1 a 50, sorteará seis dezenas

Segundo globo - com bolas numeradas de 1 a 6, sorteará dois números.

No primeiro quadro são 50 números – de 01 a 50 – e, no segundo são seis unidades – de 1 a 6. O jogador deve escolher no mínimo 6 e no máximo 12 números; e de 2 a 6 trevos.

Quanto custa apostar na +Milionária?

A aposta mínima da +Milionária, de 6 números mais 2 trevos, custa R$ 6,00.

É preciso acertar quantos números para ganhar?

O prêmio milionário vai para o apostador que acertar os 6 números e os 2 trevos sorteados. Além do prêmio principal, existem outras nove faixas de premiação disponíveis ao apostador:

Quem acertar 6 números e 1 ou nenhum trevo;

Quem acertar 5 números e 2 trevo

Quem acertar 5 números e 1 ou nenhum trevo

Quem acertar 4 números e 2 trevos

​Quem acertar 4 números e 1 ou nenhum trevo

