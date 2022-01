Porto do Pecém bate recorde e movimenta 22 milhões de toneladas em 2021

A movimentação de cargas no Porto do Pecém chegou a 22 milhões de toneladas em 2021, melhor resultgado em 20 anos de operação. Pela primeira vez, os números superaram a marca de 20 milhões de toneladas em um mesmo ano.

Na comparação com o ano de 2020, a movimentação registrada em 2021 representa um crescimento de 40,7%. No ano retrasado, foram 15,9 milhões de toneladas movimentadas pelo terminal.

Navios

A quantidade de navios que atracaram no Porto do Pecém também teve crescimento expressivo e recorde em 2021. No ano passado foram 811 embarcações passando pelo terminal, maior movimentação anual da história do porto. Em 2020, foram 648.

O gerente comercial da Tecer Terminais, Carlos Alberto Nunes, avalia que a movimentação recorde é fruto da diversificação de cargas, atendendo novas demandas de todo o Nordeste. A Tecer faz o braço operacional do Porto do Pecém.

"São novos negócios, novos clientes, e novas oportunidades que estão fazendo o porto crescer nas cargas gerais, projetos e eólicas", explica Nunes.

