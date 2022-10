Plataforma digital garante estabilidade financeira de escolas em todo o país

A crise financeira mudou a realidade de muitas famílias, trazendo cortes que impactaram os âmbitos organizacionais básicos, como a educação. Neste contexto, o aumento da inadimplência de escolas foi observado em todo o país, revelando-se um grande desafio para as instituições de ensino. Em resposta a isso, nasceu a kedu, plataforma que foca na garantia de recebíveis, onde as escolas recebem o valor das mensalidades, independente do pagamento dos pais ou não, assim, passando a ter previsibilidade de caixa mensal.

“A inadimplência teve grande crescimento na crise atual e a kedu trouxe um novo fôlego para nossa instituição, tanto financeiramente quanto administrativamente, trazendo mais recurso para manter o trabalho no que importa: a educação”, comemora Agademir Caetano, parceiro da kedu em Fortaleza.

Garantia e gestão de recebíveis, fidelização de clientes e redução de gastos com burocracias são alguns dos serviços que a kedu oferece, contribuindo para que escolas particulares promovam uma educação de maior qualidade.

“Ser parceiro kedu me trouxe muita tranquilidade”, comenta o diretor escolar Marcus Bittencourt, outro parceiro da kedu, na Bahia. “Hoje, sou dedicado totalmente à minha escola. Eu amo a pedagogia, amo a educação, e gosto de estar inserido nos processos pedagógicos da instituição. A kedu me proporcionou isso”, comenta o gestor.

Além da garantia de recebíveis, a kedu também disponibiliza serviços para o crescimento escolar, como marketing e captação de novos alunos para a escola, consultorias em LGPD e Assessoria jurídica.

“Implementamos a kedu sem burocracias, entregando qualidade no atendimento e no relacionamento das escolas e seus responsáveis financeiros. Trabalhamos em parceria com gestores para identificar as principais necessidades e apresentarmos as melhores soluções”, ressalta Venâncio Freitas, CEO da kedu.

Gestão financeira sustentável

Um dos principais fatores para falência de escolas é a inadimplência e os serviços da plataforma também envolvem a gestão financeira.

“A partir do momento que entrei no âmbito escolar, vi que o principal problema da gestão é não ter um recebível azul, que é o que a kedu proporciona”, observa Lilia Rubia, sócia-proprietária de uma escola em Goiânia. “Esse nosso relacionamento é recente, mas é de extrema importância. Desde 2015, desejava ser parceira kedu. Nós estamos com a kedu e eu acredito ser uma parceria de sucesso”, afirma.

O atendimento às famílias é feito por uma equipe especializada da kedu, de forma humanizada, através de diversos canais de comunicação, como WhatsApp, telefone, e-mail, SMS e aplicativo. Dessa forma, as escolas garantem a previsibilidade financeira todos os meses e uma boa relação com as famílias e responsáveis financeiros.

“Quando você tem uma empresa competente, com tempo de mercado, com processos, com especialistas em cobranças de recebíveis, nós ficamos mais tranquilos e focamos na escola, no aluno, na família”, avalia Matheus Leitão, diretor escolar e parceiro da kedu em Fortaleza.

Trajetória de referência

A kedu integra o mesmo grupo econômico que a Meireles e Freitas Cobrança, empresa referência no mercado educacional há 25 anos pela vasta experiência em gestão de recebíveis e no relacionamento entre consumidores, gestores escolares e sindicatos.

“A Kedu tem uma resposta para cada uma das principais necessidades do cotidiano das escolas”, destaca Venâncio. Com inovação, tecnologia e compromisso pedagógico, a Kedu está presente em 5 estados brasileiros. Em 2022, a plataforma deve garantir mais de R$ 320 milhões de recebíveis para 220 escolas de ensino infantil, fundamental e médio em todo o país.

