Perfumes importados são a escolha número um dos casais para o dia dos namorados

Referência quando se fala em perfumaria de luxo no Ceará, a Le’Loyn Parfums já está preparada para o mês dos namorados. Como forma de celebrar a data, todos os clientes que realizarem qualquer compra na loja, independentemente do valor ou produto, durante o mês de junho, irão concorrer a um fim de semana no Gran Marquise Hotel, em Fortaleza. O prêmio poderá ser usufruído no mês de julho. Os produtos podem ser adquiridos via loja física, e-commerce, ou no perfil do Instagram (@leloynparfums).

De acordo com Iuri Lamatine, gestor da Le’Loyn, entre as principais dicas para os casais estão kits das marcas Dior, Bvlgari e Montblanc. Além disso, há também produtos que acompanham brindes, como as fragrâncias Tommy Hilfiger. Na compra de um Tommy Now ou Tommy Girl, o cliente também leva uma bag da marca ou mala de viagem.

“Geralmente, os perfumes importados marcam algum acontecimento na vida do casal. Também é um produto que ajuda na conquista. Os perfumes importados ganharam espaço nos últimos anos por se tratarem de perfumes de altíssima qualidade e com preços acessíveis”, analisa Lamartine.

Legenda: Dior Foto: divulgação Legenda: Tommy girl, Impact Foto: divulgação Legenda: Bvlgari Foto: divulgação Legenda: Mont Blanc Legend Foto: divulgação Legenda: Women Secret Foto: divulgação

A Le’Loyn conta com o maior mix de produtos do Nordeste. Além da loja física em Fortaleza, inaugurada em 2020, a marca também possui um portal de e-commerce, no qual os clientes podem acessar os itens, com entrega para todo o País. “A Le´Loyn possui o maior número de exclusividades de fragrâncias importadas e conta com time de especialistas”, explica Lamartine.

Entre as marcas exclusivas da Le’Loyn estão Creed, Etro, Sisley, Amouage e Loewe. A faixa de preços dos perfumes varia entre R$24,90 e R$10.000, como forma de atender a todos os públicos. Além de perfumes, os consumidores também encontram opções de maquiagem e beleza.

Serviço

Le’Loyn Parfums

Portal: www.leloynparfums.com.br/

Instagram: @leloynparfums

Contato: (85) 98609.8272 (WhatsApp)

Endereço: Rua Leonardo Mota, 2450 - Estacionamento gratuito no local.