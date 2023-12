Perfumaria oferta promoções especiais para o Natal e voucher de R$ 100

As festas de fim de ano são um dos momentos mais esperados por todos para reunir e celebrar em família. A magia desta época envolve uma atmosfera de celebração do amor e união entre as pessoas e, para tornar o momento ainda mais envolvente, em todos os sentidos, a Le’loyn Parfums promove o Natal Perfumado, uma campanha para fortalecer memórias olfativas por meio da troca de presentes sensoriais, como os perfumes.

Isso porque o ser humano tem uma capacidade incrível de sentir cheiros, pois o olfato é o primeiro órgão dos sentidos a se desenvolver embriologicamente e pode gerar memórias no cérebro, em uma área chamada de sistema límbico. Ao longo da vida, somos capazes de associar cheiros a situações e pessoas, por isso os perfumes são presentes importantes que estabelecem vínculos e criam lembranças para toda a vida.

Como parte da campanha de Natal, a Le’loyn preparou um voucher especial para o período. Basta seguir a perfumaria @leloynparfums no Instagram e marcar um amigo em uma das postagens da Le’Loyn na rede social que o consumidor ganhará R$100,00 em voucher para utilizar em compras a partir de R$500,00 em qualquer uma das lojas.

Curiosidades sobre os perfumes

1- Homens e mulheres usam perfume para se sentirem bem consigo mesmos;

2 - A fixação de cada perfume na pele tem a ver com a hidratação da pele, com a concentração de óleos essenciais presente no perfume e com o tempo de evaporação das notas que varia segundo as classificações que determinam o grau de concentração das essências;

3 - Não é aconselhado friccionar os pulsos após passar o perfume, o ideal é deixar secar naturalmente para intensificar a fragrância.

Coffrets presenteáveis

Além de contar com um mix expressivo de perfumes importados originais para toda a família, é possível encontrar ainda coffrets especiais, são os kits presenteáveis que, além da fragrância, contêm outros produtos perfumados e brindes exclusivos das marcas, formando combos únicos e marcantes com embalagens de encher os olhos. Os coffrets são as melhores opções de presentes com o melhor custo benefício. Afinal, o kit é vendido por um valor mais acessível que o preço total dos produtos.

Entre as marcas que o público encontra na Le’loyn Parfums estão as mais desejadas do mundo da perfumaria, como Creed, Amouage, Calvin Klein, Hugo Boss, Mercedes Benz, Jimmy Choo, Coach, Burberry, MontBlanc, Narciso Rodriguez, Hermès, Givenchy, Versace, Dolce & Gabbana.

Além disso, no acervo, a perfumaria conta ainda com as renomadas marcas de skincare como a francesa Sisley, a japonesa Shiseido, Clarins, conhecida como a número um na Europa, e a queridinha das famosas, Nuxe.

