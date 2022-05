O que você precisa saber antes de contratar energia solar

Custo-benefício, redução da conta de luz e geração de energia limpa. Esses são alguns dos fatores que tornam a energia solar fotovoltaica um serviço cada vez mais procurado pelos consumidores brasileiros.

O avanço da energia solar no país colocou o Brasil em 4º no ranking de países que mais acrescentaram capacidade solar fotovoltaica no mundo, atingindo 5,7 GW no último ano, segundo apuração da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), com base em dados atualizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

A expectativa do setor é que em 2022 a geração própria de energia solar aumente exponencialmente, em virtude do aumento da conta de energia e da entrada em vigor da Lei n° 14.300/2022, que criou o marco legal da geração própria de energia.

Para especialistas, o aumento da procura é motivo de comemoração, mas também de atenção em relação aos cuidados na hora de contratar o serviço, como observa Gustavo Almeida, diretor administrativo da Volts. “A energia solar deu seus primeiros passos, ainda tem muito que crescer. Por isso, quando for contratar uma empresa, cheque sempre todos os dados e busque empresas consolidadas, que trabalham com materiais de procedência e equipes preparadas”, recomenda.

Como funciona a energia solar

Entender o funcionamento da geração própria de energia solar é o primeiro passo para quem deseja fazer uma aquisição correta. “De forma prática, os painéis solares captam a radiação do sol e transformam em energia elétrica, que por sua vez é convertida pelo inversor na energia que utilizamos, findando nos eletrodomésticos ou sendo injetada na rede elétrica da Enel-Ce", explica Kaio Rodrigo, diretor de engenharia da Volts.

De acordo com o especialista, antes de instalar é importante analisar a estrutura do telhado, se há condições de receber o peso das placas. O número de placas varia de acordo com o consumo médio de cada cliente. “Normalmente, as propostas são ofertadas com uma folga de 10 a 15%, ou então o cliente indica uma possível expansão do seu consumo. O mercado trabalha com kits e, atualmente, o menor kit disponível possui 4 painéis solares”, afirma Kaio Rodrigo.

Observe as condições do imóvel

Outro fator a se considerar é a instalação elétrica do local e se o imóvel está apto a receber a potência do inversor que será instalado na residência ou empresa. De acordo com o diretor técnico da Volts, é importante verificar se o padrão de entrada é monofásico ou trifásico, além do disjuntor e cabos que alimentam o medidor.

O mesmo vale para o cliente que estiver construindo o imóvel. “Deve considerar o espaço disponível do telhado e o peso do sistema. Também se faz necessária a correta adequação dos cabos e disjuntores do quadro geral de distribuição, assim como a reserva de um local para colocar o inversor”, destaca Kaio Rodrigo.

Se o imóvel for para fins comerciais, os componentes são basicamente os mesmos, mas a diferença de consumo influencia na quantidade de painéis. “Normalmente, o que ocorre é que em comércios a quantidade de painéis e a potência do inversor são maiores, devido a um consumo mais elevado do que o de uma residência”.

Antes de instalar é importante analisar a estrutura do telhado, recomendam especialistas.

Cuidados na hora de contratar

Como uma tecnologia relativamente nova, a energia fotovoltaica requer equipamentos de qualidade e mão de obra capacitada para fazer uma correta instalação e manutenção. São peças que possuem garantias de 10, 12 anos, mas, para um bom funcionamento durante esse período, precisam ser instaladas corretamente, como pedem os fabricantes. Por isso, na hora de contratar, o consumidor deve observar questões como as referências da empresa no mercado, registro do INMETRO nos equipamentos e a presença de técnicos especializados na prestação do serviço.

“Devido ao formidável desenvolvimento do setor, muitas empresas surgiram através de pessoas com muita coragem e pouco conhecimento, vislumbrando um mercado em ascensão. Dito isto, os cuidados que devem ser tomados ao contratar uma empresa é verificar se a mesma possui um bom escritório, tem uma equipe de engenharia própria, é detentora de equipe de instalação própria. Além disso, busque indicações, visite obras já concluídas pela empresa e verifique se a mesma possui reclamações em sites”, orienta Gustavo Almeida.

Como alerta o diretor da Volts, uma instalação incorreta de uma usina solar fotovoltaica pode implicar em uma perda de geração, entregando ao cliente menos do que foi proposto. “No pior dos casos, pode levar a um incêndio ou desabamento do telhado, colocando vidas em risco”.

