Nutrinor investe em composteira e transforma resíduos em fertilizantes naturais

Com o crescente desafio das mudanças climáticas e a preocupação coletiva com o futuro do planeta, a conscientização sobre a importância da sustentabilidade entrou em evidência nos últimos anos e virou a pauta das corporações. Nesse contexto, a Nutrinor, empresa de restaurantes corporativos, vem adotando e priorizando práticas ecologicamente corretas, como a compostagem orgânica. Para isso, a empresa investiu R$ 400 mil na compra de um equipamento responsável pela realização desse processo.

A compostagem orgânica é um processo natural que transforma resíduos de alimentos, como cascas de frutas, legumes e outros restos orgânicos em fertilizantes naturais ricos em nutrientes essenciais para o solo, o que o torna um poderoso aliado para o cultivo de alimentos saudáveis ​​e sustentáveis.

Legenda: Equipamento é capaz de transformar grandes volumes de resíduos em composto orgânico Foto: Divulgação

De acordo com Oscar da Fonte, CEO da Nutrinor, todo esse investimento da empresa na compra de uma composteira é uma forma de demonstrar o seu compromisso com a preservação do meio ambiente e com a redução do impacto ambiental das suas operações. “Por meio desse equipamento inovador, a Nutrinor é capaz de transformar grandes volumes de resíduos em composto orgânico, que posteriormente será utilizado em nossas hortas e projetos agrícolas, aumentando a oferta de salada orgânica para o nosso restaurante e promovendo, assim, um ciclo fechado de produção de alimentos e um impacto positivo no meio ambiente”, explica.

Os benefícios da compostagem orgânica são diversos. Segundo Oscar, ao remover resíduos orgânicos do lixo sanitário, a Nutrinor também contribui para a redução da emissão de gases de efeito estufa. “Quando os resíduos orgânicos são aterrados, eles se decompõem em condições anaeróbicas, liberando metano, um gás extremamente prejudicial ao clima. Com a compostagem, esse metano é minimizado, promovendo uma redução no impacto das atividades da empresa no meio ambiente”, detalha o CEO.

Atuando no mercado de refeições corporativas há 25 anos, a Nutrinor conta com 56 unidades espalhadas pelo Brasil, e está presente em 7 estados, gerando mais de 600 postos de trabalho e servindo cerca de 1.300.000 refeições mensais.

Serviço

Nutrinor

Endereço: Av. Dom Luís, 500, 18º Andar, Sala 1802 – Aldeota, Fortaleza – CE

Contato comercial: (85) 3033-1400

Site: nutrinor.com.br

Instagram: @nutrinor_restaurantes