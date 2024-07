Moderno exame de imagem auxilia no diagnóstico rápido dos pets

Exame voltado para o diagnóstico de doenças como tumores, alterações ortopédicas, neurológicas e outras, a tomografia computadorizada vem ganhando cada vez mais relevância no campo da medicina veterinária. Por meio da tecnologia, o veterinário consegue ter mais segurança e agilidade na cura da doença.

Com o objetivo de auxiliar na melhora dos diagnósticos veterinários, o DVA Imagem (sigla para Diagnóstico Veterinário Avançado), especialista no segmento, conta com equipamentos modernos, que diminuem o tempo necessário dos exames, reduzindo o estresse dos animais.

A tomografia computadorizada multislice de 32 cortes é um dos diferenciais do DVA Imagem, sendo o equipamento veterinário mais rápido do Nordeste, explica Ival Alves Jr., diretor executivo da empresa.

“Esta máquina, a mais rápida do mercado veterinário do Nordeste, proporciona uma significativa redução no tempo anestésico, trazendo maior segurança para o paciente durante o exame, sendo este o maior receio dos tutores. As imagens que já conquistamos com este equipamento impressionam inclusive os veterinários requisitantes.”

Como o paciente precisa ficar imóvel durante um exame como a tomografia computadorizada, uma anestesia de efeito mais curto, para exames de até 15 minutos, auxilia a reduzir os riscos de uma anestesia prolongada, o que agiliza a recuperação do pet.

De acordo com o diretor, o avanço da medicina veterinária é constante, contando com a maioria das especialidades que existem na medicina humana. “A própria cobrança do mercado em oferecer o melhor aos pets obriga os veterinários a se atualizarem e passarem a investigar patologias usando todas as ferramentas e tecnologias disponíveis”, comenta o gestor.

Legenda: Ival Alves Jr., diretor executivo da DVA Imagem Foto: Divulgação

“A nossa função é contribuir com o médico veterinário, que nos encaminha o exame, a alcançar um diagnóstico preciso e definir sua conduta. Assim, o médico consegue ter cirurgias assertivas e chegar à cura. Nosso papel é ajudar a elevar a qualidade da medicina veterinária do Ceará, ajudá-la a crescer e se destacar cada vez mais no cenário nacional”, pontua Ival.

Além da tomografia, o DVA Imagem conta com exames como ultrassonografia, eletrocardiograma, ecocardiograma com Doppler, pressão arterial sistêmica, raios-x digital e laboratório para exames de sanguíneos.

Novidade no mercado

O DVA Imagem é a nova marca do Centro de Olhos Veterinário, grupo que já conta com mais de 14 anos de experiência no segmento de oftalmologia veterinária e 5 anos em diagnósticos veterinários

Entre os exames oferecidos pelo DVA Imagem estão:

Tomografia Computadorizada Multislice de 16 canais, 32 cortes;

Pressão Arterial por Oscilometria de Alta definição;

Eletrocardiograma (ECG);

Ecocardiograma com Doppler;

Ultrassonografias.

Raios-X Digital

Hemogramas

Bioquímicos

