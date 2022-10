Leilão dos Correios tem mais de 41 mil itens incluindo celulares e notebooks; veja como participar

Os Correios realizarão um leilão, na próxima segunda-feira (24), com mais de 41 mil itens, incluindo aparelhos celulares, roupas, máquina fotográfica, livros e muito mais.

Os itens que serão leiloados são os chamados "refugo", produtos que ficam parados nos Correios, porque não foram entregues aos destinatários após tentativas de entrega, ou porque não foram recuperados nas agências depois do prazo de direito à reclamação.

Os valores variam entre R$ 1.603,90 a R$ 33.799,50. Os interessados podem enviar as propostas de forma on-line a partir das 8h do dia 21 de outubro, próxima sexta-feira. Pessoas físicas e jurídicas podem participar, as ofertas poderão ser feitas até as 8h do dia (24), próxima segunda-feira.

Como participar

Para participar do leilão é necessário acessar o site Licitações-e, do Banco do Brasil, realizar o cadastro, e após esse processo o usuário poderá enviar propostas de forma eletrônica para a participação da disputa on-line.

O acesso ao edital completo do leilão também pode ser visualizado no site, basta procurar pelo número 961250 no canto direito da página.

Divisão dos lotes

LOTE 01 – Vestuários (camisetas, camisas, blusas, shorts, calças, saias, vestidos, casacos, suéteres, coletes, agasalhos, roupas íntimas, sapatos, tênis, chuteiras, sandálias, chinelos, alpargatas, bolsas, chapéus, bonés, máscaras de tecido, paletós, gravatas, roupas infantis, biquínis, maiôs, meias, etc).

LOTE 02 – Casa e utensílios do lar (utensílios domésticos, eletroportáteis, toalhas, cobertores, lençóis, colchas, mantas, travesseiros, almofadas, tapetes, cortinas, cadeiras, pufs, barbeadores, itens de decoração, itens de artesanato, itens para pets, antiguidades, material de limpeza, ventiladores, luminárias, quadros, vasos, eletrodomésticos, TV box, filtros, relógios de parede, torneira, pias, chuveiros, porta-retratos, rádios, mochilas, organizadores, cooktops, embalagens, itens de beleza, forno micro-ondas, lâmpadas, etc).

LOTE 03 – Bijuterias (semijoias, bijuterias, anéis, brincos, colares, argolas, correntes, óculos, relógios de pulso, pulseiras, tiaras, chaveiros, etc).

LOTE 04 – Material de Escritório (cadernos, canetas, lápis, borracha, quadros, papéis, envelopes, colas escolares, tintas escolares, estojo, porta lápis, aparelho telefônico, agendas, blocos de anotações, extensores, adaptadores, papel fotográfico, cadeados, etc).

LOTE 05 – Equipamentos (retroprojetores, máquina fotográfica, equipamentos de segurança, equipamentos esportivos, máquinas de costura, equipamentos musicais, drones, aparelhos relacionados a saúde, artigos esportivos, rádios, tripés, transformadores, tornos, torneiras, tomadas, suportes diversos, parafusadeiras, furadeiras, etc).

LOTE 06 – Livros e culturas (livros diversos, gibis, bíblias, mangás, CDs, DVDs, pôsteres, discos de vinil, dicionários, etc).

LOTE 07 – Celulares e acessórios (aparelhos celulares, acessórios para celulares: capas, carregadores, fones de ouvido, suportes, ring lights, tripés, etc).

LOTE 08 – Artigos Infantis (brinquedos, cadeirinhas para carros, carrinhos de bebê, móbiles, pelúcias, videogames, jogos de vídeo games, controles de vídeo games, fraldas, lenços umedecidos, cadeiras de alimentação, pratos infantis, jogos educativos, tabuleiros, triciclos, skates, quebra-cabeças, pipas, piscinas infantis, patinetes, mordedores, miniaturas, mamadeiras, etc).

LOTE 09 – Microinformática (impressoras, tintas para impressoras, tonneres, notebooks, CPUs, acessórios de informática, cabos diversos, caixas de som, mouses, teclados, monitores, fones de ouvido, webcams, tablets, suportes diversos, roteadores, placas, componentes eletrônicos, pen drives, memórias, fontes, carregadores para notebooks, etc).

LOTE 10 – Peças e acessórios para veículos (pneus de carros e motos, acessórios para automóveis e motos, peças automotivas, capacetes e acessórios, ferramentas, porcas, parafusos, rádios automotivos, etc).