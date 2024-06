Honda Novaluz promove Dia D com ofertas exclusivas em veículos 0km

Oportunidade para quem busca condições exclusivas para trocar ou adquirir um carro novo, o Dia “D” da Honda Nova Luz acontece no próximo sábado (15), com 12 horas de ofertas em veículos da concessionária. O evento acontece das 8h às 20 horas na unidade da Aldeota e traz promoções em modelos como o New City (hatchback e sedan), New HR-V, New Civic Híbrido, Accord Híbrido, ZR-V e o novo CR-V.

Para garantir um atendimento ainda mais completo, as equipes das três unidades de Fortaleza estarão reunidas na loja da Aldeota, localizada na Avenida Barão de Studart, com uma experiência completa para receber os clientes com atenção e profissionalismo. Uma estrutura especial foi montada para proporcionar um ambiente acolhedor e facilitar a escolha do modelo ideal. A unidade Cariri, em Juazeiro do Norte, também participará da ação.

"O evento mais aguardado do ano está chegando e mais uma vez estaremos prontos para atender nossos clientes de forma especial. Mais uma vez, a ordem é não perder negócio! Preparamos ofertas e condições exclusivas para realizar o sonho Honda de várias famílias", afirma Carlos Arlindo, diretor comercial da Honda Novaluz

A Honda Novaluz é uma das maiores concessionárias da marca no Brasil, com 25 anos de atuação. A empresa oferece uma linha completa de veículos Honda, além de serviços de revisão, manutenção e peças originais.

Honda Novaluz em Fortaleza

Unidade Aldeota:

Endereço: Av. Barão de Studart, 345

Telefone: 85 3306.8400

Unidade Washington Soares:

Endereço: Av. Washington Soares, 2891

Telefone: 85 3306.8300

Unidade Santos Dumont:

Endereço: Av. Santos Dumont, 6610

Telefone: 85 3306.8484

Unidade Cariri:

Endereço: Av. Padre Cícero, 3017, Triângulo, Juazeiro do Norte

Serviço:

Dia D - Honda Novaluz

Data: 15 de junho de 2024

Horário: 8h às 20h

Local: Honda Novaluz - Av. Barão de Studart, 345, Aldeota

Informações: (85) 3306-8400

Instagram: @hondanovaluzoficial

WhatsApp Vendas: (85) 98217-8060