Honda Nossamoto oferta modelos com parcelas ou entrada a partir de R$ 299

A última campanha "Acelera Aí", da Honda Nossamoto, foi um sucesso de vendas e, para estender as facilidades que ela dispõe, a concessionária promove a partir desta sexta-feira (20) até domingo (22), a "Acelera Aí 2.0". Nesses dias, todas as lojas e o atendimento on-line estarão ofertando modelos Honda com entrada ou parcelas a partir de R$ 299 no financiamento, emplacamento total grátis, além de opções de pagamento parcelado no cartão de crédito ou à vista.

De acordo com Tiago Bastos, gerente geral da Honda Nossamoto, estarão disponíveis para pronta-entrega todos os modelos Honda como Biz, Bros, Linha CG 160, Start, Fan, Titan e a XRE 300. O grande destaque dessa edição da campanha, segundo ele, é a oferta do modelo Biz 110, com entrada ou parcelas de R$ 299, mediante aprovação bancária.

A facilidade no processo de compra, nos casos de clientes que desejam optar por um financiamento, também permanece com a disponibilidade de mesa de crédito on-line. Em parceria com o banco Honda, eles poderão realizar análise de crédito com aprovação imediata após a validação da consulta.

Uma novidade na "Acelera Aí 2.0" foi preparada especialmente para os clientes que desejam realizar um consórcio. Com o pagamento de até três parcelas, a Honda Nossamoto estará dando uma parcela totalmente grátis, para grupos de cotas novas, em 80 meses, no plano Vou de Honda.

Paralela às ofertas em modelos de motos, a campanha também realiza um saldão de peças e genuínas da Honda com até 35% de desconto, e acessórios com 30% de desconto, parcelado no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros.

Segundo Tiago, a Operação Acelera Aí 2.0 será a única ação com 72 horas de ofertas, realizada em todo o final de semana. “O pilar máximo da nossa concessionária é o atendimento de excelência que torna a experiência do cliente ainda mais satisfatória. Por isso, o que pudermos fazer para ir ao encontro do nosso público, até mesmo abrir aos fins de semana e prorrogar nossas promoções, nós faremos”, frisou Tiago Bastos.

Serviço

Acelera aí 2.0 Honda Nossamoto

Concessionárias Honda Nossamoto:

Centro de Fortaleza: Av. Imperador, 1676

Siqueira: Av. Gen. Osório de Paiva, 2970

Caucaia: Rua Coronel Correia, 2109

Pecém: Av. Antônio Brasileiro 862

Baturité: Rua Praça Fortaleza, 1611

Atendimento virtual e Whatsapp: (85) 98119-1300

Instagram: @nossamotohonda

Site: nossamoto.com.br