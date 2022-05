Conforto e bem-estar são foco do consumidor no mercado da moda

Estilo, marca, cores e tendências sempre fizeram parte dos critérios de escolha para peças de vestuário. Apesar desses aspectos permanecerem relevantes, o conforto é um fator que vem cada vez mais sendo levado em consideração.

Ainda em 2020, a consultoria de negócios Consumoteca realizou uma pesquisa que mostrou que 45% dos entrevistados pretendiam manter a preferência por itens básicos e confortáveis em um período pós-pandemia. Apesar da tendência do conforto estar sendo comentada de forma mais presente nos últimos anos, esse critério sempre esteve presente dentro do segmento de calçados.

Com 28 anos de trajetória no mercado de calçados femininos, a empresa Usaflex trabalha com tecnologia exclusiva para garantir o conforto das clientes, com portfólio que engloba diferentes modelos de calçados e bolsas. A marca conta com três lojas em Fortaleza, localizadas no Shopping Iguatemi Bosque, no North Shopping e na avenida Dom Luís, nº1046.

Entre os calçados disponíveis para venda estão modelos de sandálias, tênis, chinelos, botas, que se adaptam a diferentes estilos de consumidoras. A variedade de opções também se aplica às bolsas, que possuem tamanhos, modelos e materiais distintos. O catálogo completo pode ser conferido no portal da marca (https://www.usaflex.com.br).

Felipe Nogueira, diretor comercial da Usaflex Fortaleza, comenta que a inovação tecnológica que a Usaflex utiliza é um dos fatores que a diferencia de outros produtos no mercado. “O conforto vem de uma tecnologia que torna nossa marca referência. Temos calçados com palmilhas com memória permanente e massageadores, tecidos ecologicamente desenvolvidos, detalhes que preservam e respeitam o formato dos pés”.

Perfil em mudança

A marca é muito procurada pelo público que sofre com patologias nos pés, como joanete, esporão de calcanhar, fascite plantar, problemas ligados à coluna ou diabetes, mas, nos últimos anos, vem trabalhando a imagem para mostrar que calçados que proporcionam conforto são importantes para todas as mulheres.

Como explica Felipe Nogueira, a empresa atende a um público amplo, que tem o propósito de se manter confortável durante o dia inteiro. “Mesmo que escolha entre usar um salto ou ficar com um tênis, são mulheres que buscam conforto, bem-estar e estilo”.

Nova coleção para o Dia das Mães

Com a aproximação do Dia das Mães, a Usaflex está com uma nova coleção de calçados e bolsas tanto nas lojas físicas quanto no e-commerce da marca. Os produtos estão disponíveis em modelos variados e com foco nas cores que acompanham as tendências atuais, como verde e marrom.

Legenda: Produtos da atual coleção da Usaflex Foto: Divulgação

“Desenvolvemos uma cartela de cores mais vibrantes e aplicamos em nossos produtos. Nosso Dia das Mães conta com a coleção inverno, com sapatos mais fechados, como scarpin, sapatilhas e botas. E também sapatos mais abertos, com e sem salto, mas que trazem a segurança dos modelos Usaflex, que moldam em qualquer pé”, comenta o diretor.

Em Fortaleza, além das lojas físicas, o atendimento dos clientes pode ser feito via WhasApp e o serviço UsaHome, pelo qual o cliente sinaliza os modelos que deseja, selecionando a numeração e cores. A partir disso, as opções são enviadas para as residências, com a cliente selecionando a que vai adquirir e devolvendo o restante para a loja, em um prazo de até 48 horas. O objetivo do serviço é proporcionar o acesso aos produtos e testar a qualidade sem precisar sair de casa.

Serviço

Usaflex Fortaleza

Endereços: Avenida Dom Luís, 1046 - Aldeota

Shopping Iguatemi Bosque

North Shopping

Instagram: @usaflexfortaleza

WhatsApp: (85) 99774.9977

Site oficial: usaflex.com.br

