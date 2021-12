Cearenses apostam na geração solar para driblar os aumentos no custo de energia

Em meio à crise hídrica que impacta o país de diversas formas, é cada vez mais comum a procura para investir em novas formas de gerar energia, sobretudo para garantir segurança e economizar na conta mensal. E umas das matrizes energéticas que mais cresce é a solar.

Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), houve um crescimento de 202% no número de unidades consumidoras beneficiadas pela geração de energia solar no Ceará entre janeiro e agosto de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado.

A fabricante de sapatos Rafaela Damasceno, 25 anos, uniu o útil ao agradável para investir em energia solar. Quando optou por instalar os painéis em sua fábrica, na Barra do Ceará, ela observou uma chance de economizar mensalmente e ainda realizar um sonho pessoal do pai, com quem divide os trabalhos diariamente. “Notamos um custo muito alto com o papel de energia todo mês. Sabíamos que se escolhêssemos outras fontes, como a energia solar, a economia seria maior e sobraria mais capital para destinar em nossa fábrica”, explica.

Segundo Mário Viana, gerente comercial da Sou Energy, a escolha de Rafaela só evidencia o quanto os brasileiros estão dispostos a investir em soluções próprias para gerar energia. “O custo da energia sempre sobe muito acima da inflação e essa despesa tem representado um peso cada vez maior no orçamento doméstico. As famílias estão buscando alternativas para poderem equilibrar suas despesas com suas receitas sem perder o conforto dentro de casa”, afirma.

Casos como o de Rafaela motivaram o Sistema Verdes Mares a organizar o Feirão de Energia Solar. Através do patrocínio da Sou Energy, o feirão será realizado entre os dias 10 e 12 de dezembro. A oportunidade possibilita que consumidores das classes B, C e D, tenham a chance de adquirir sistemas com equipamentos de alta qualidade e garantias.

“Quem gera sua própria energia fica livre dos aumentos constantes de energia. Quem compra o seu sistema na verdade está comprando liberdade, segurança e conforto para a família”, assegura Mário Viana.

O feirão acontece de forma simultânea em cerca de 40 pontos de Fortaleza e Região Metropolitana. Em cada um dos pontos, o consumidor encontrará um integrador, que é a empresa capacitada e especializada nas vendas e instalações dos sistemas.

Os interessados em adquirir um sistema de geração de energia solar podem acessar o site www.feiraoenergiasolar.com.br e conferir todos os endereços dos pontos de venda do feirão.

SERVIÇO



Feirão Energia Solar

Quando: Dia 10/12 (Sexta-feira), das 8h às 18h. Dias 11 e 12/12 (sábado e domingo) das 7h às 15h

Locais de vendas e mais informações: www.feiraoenergiasolar.com.br





