Ala relança linha de sabão com campanha especial no Norte e Nordeste

A marca de produtos de limpeza Ala, da Unilever, anuncia seu reposicionamento nas regiões Norte e Nordeste e relança a sua linha de sabão em pó e líquidos. A ação introduz dez novos multibenefícios na fórmula do produto e aposta no slogan “Um cheiro de Ala. Um tanto de tudo”.

“Com o relançamento do novo Ala, acreditamos que a marca fique ainda mais relevante para as regiões, pois os consumidores terão suas dores e necessidades sanadas com os novos dez multibenefícios”, afirma Yasmine Antacli, diretora de marketing da Unilever. Ela destaca o tamanho da campanha. “Esse é o maior plano de mídia integrado que já realizamos. Teremos campanhas de TV, redes sociais, como YouTube, Instagram, Kwai e Tiktok, mídia exterior, como outdoors e painéis de led, rádio e carro de som”, relata.

Somando 25 anos de história nas regiões Norte e Nordeste, a Ala investe em uma comunicação regionalizada. Para reforçar essa ligação, a campanha tem como embaixadores o cantor João Gomes e a atriz Thaynara OG, personalidades reconhecidas e respeitadas pela forte identificação com o público local. A dupla é acompanhada por um time de dez influenciadores, com a intenção de diversificar a abordagem.

Além disso, as novas embalagens destacam símbolos da cultura regional, como o Sol, o boi-bumbá e o coco, celebrando o orgulho e as tradições presentes. A campanha multimídia inclui propagandas em diversas plataformas e uma promoção especial nos pontos de venda.

Benefícios

Os novos multibenefícios incluem extra poder alvejante, limpeza profunda, combate a sujeira e o encardido, remove manchas, explosão de perfume, cores vibrantes, dermatologicamente testado, bom custo-benefício, alto rendimento e gentil para as mãos. Como parte da estratégia de reposicionamento, os consumidores agora encontrarão os tamanhos 400g, 800g e 1,6kg. Além disso, os lançamentos com novos tamanhos trazem ajuste na fórmula, onde meia xícara é o suficiente para uma lavagem, rendendo ainda mais lavagens que as embalagens anteriores.

Os novos produtos já estão disponíveis nas principais redes de supermercados e atacadistas das duas regiões, bem como em lojas online. A linha Ala traz fragrâncias consagradas, como lavanda, cuidado com coco, limão e bicarbonato, erva-doce e bicarbonato e rosas e flor de Lis.

Mais informações:

Site: www.unilever.com.br/brands/home-care/ala/

Instagram: @ala.limpeza