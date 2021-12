Saiba os sintomas da Influenza A H3N2, variante da gripe que se espalha pelo país

Os casos do vírus influenza A H3N2 estão se multiplicando por todo o país e gerando o alerta entre especialistas de saúde. Trata-se de um dos vírus de maior circulação mundial entre as Síndromes Gripais (SG) e com sintomas parecidos aos de uma gripe comum.

Pacientes infectados podem apresentar febre alta com início agudo, cefaleia, dores articulares, constipação nasal e inflamação de garganta e tosse. Em alguns casos pode haver vômito e diarreia, sendo estas manifestações pouco frequentes e mais comuns em crianças.

O H3N2 é considerado sazonal e bem conhecido ao redor do mundo desde que ocorreu uma pandemia em 1968 (gripe de Hong Kong). No Ceará. 18 casos positivos da doença foram confirmados pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) somente em dezembro.

A Sesa ampliou o alerta para identificação dos vírus respiratórios, a fim de detectar os casos da variante. Uma nota informativa foi publicada nesta quinta-feira (16), mas a pasta afirma que a medida é preventiva, "diante do cenário apresentado em outros estados brasileiros, que vivenciam epidemias de influenza neste fim de ano".

Especialistas apontam a alta incidência dos casos relacionada à baixa cobertura vacinal. Por causa da pandemia de Covid-19, muitas pessoas deixaram de se vacinar na campanha nacional contra o influenza, realizada pelo Ministério da Saúde de abril a julho deste ano. Também lembram que a flexibilização das medidas contra a Covid permitiu uma ação mais ampla do vírus da gripe, mesmo fora de época.

