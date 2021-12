Cadastrar crianças de 5 a 11 anos é crucial para planejar vacinação contra Covid; veja como fazer

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta quinta-feira (16), a Pfizer para a vacinação contra a Covid-19 em crianças de cinco a 11 anos. No Ceará, a plataforma de cadastramento para a faixa etária já foi liberada e será crucial para determinar o tamanho desta população. E, a partir disto, estabelecer a logística de distribuição de imunizantes conforme a demanda.

Segundo a secretária-executiva de Vigilância e Regulação de Saúde do Estado (Sesa), Ricristhi Gonçalves, ainda não há data definida para a imunização deste público. Ocorre que a nova fase da campanha dependerá do envio de doses do Ministério da Saúde.

No entanto, pondera, a previsão é de que ocorra a partir de janeiro próximo.

“A gente ficou muito feliz. Entretanto, sabemos que quem distribui as vacinas é o Ministério da Saúde. Até o momento, não temos nenhuma vacina para essa faixa etária, mas já estamos liberando o cadastro desse público, que é importante”, explicou.

“Esse é o primeiro passo para que eles tenham acesso a essas doses. É preciso cadastrar, no site do Saúde Digital, como foi feito anteriormente com todos os outros grupos”, enfatizou.

Segundo Ricristhi, o número de cadastros será confrontado com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para identificar essa fatia populacional.

A secretária observou que o Ceará já vinha se preparando para a vacinação de crianças e ‘está preparado’ para a logística de vacinação deste público.

Outro ponto, acrescentou, é que o Estado ainda aguarda orientações do Governo Federal para repassá-las aos municípios, mas pondera que a pasta já está se ‘mobilizando para entender o tamanho da população em todos os municípios´' cearenses.

“E a gente só consegue isso a partir dos cadastros no Saúde Digital”, reforçou. Atualmente, no Brasil, a Pfizer já é aplicada em jovens a partir de 12 anos.

Vacina da Pfizer para crianças

A Pfizer afirmou, ao pedir autorização à Anvisa, que a dosagem da vacina para crianças seria ajustada e menor do que a aplicada em maiores de 12 anos.

Conforme o órgão, a formulação da vacina para crianças será aplicada em duas doses de 0,2 mL (equivalente a 10 microgramas). O intervalo entre as doses será de pelo menos 21 dias.

E a tampa do frasco da vacina virá na cor laranja, para facilitar a identificação pelas equipes de vacinação e por pais, mães e cuidadores que levarão as crianças para a vacinação.

Para os maiores de 12 anos, a vacina, aplicada em doses de 0,3 mL, terá tampa na cor roxa.

A vacina também tem esquema de conservação diferente, já que pode ficar por 10 semanas em temperatura de 2°C a 8°C.

O órgão também alertou que, se completar 12 anos entre a primeira e a segunda dose, a criança deve manter a dose pediátrica na D2.

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

Acesse o site Saúde Digital Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro" Identifique-se preenchendo corretamente seus dados Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Em Fortaleza, é possível acompanhar a lista de agendados no site. Os nomes são divulgados diariamente.

E-MAIL DE CONFIRMAÇÃO DO CADASTRO NÃO CHEGOU

Nesse caso cheque todas as caixas do seu e-mail como "spam" e "lixeira". Caso não encontre a mensagem, a Sesa disponibiliza o telefone gratuito 0800 275 1475 para questionamentos sobre o cadastro.

No site da Sesa e do Governo do Ceará está disponível também o assistente virtual "Plantão Coronavírus".

Caso a dúvida seja relacionada à imunização em Fortaleza, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem o número 156.

COMO ACESSAR O CADASTRO DE VACINAÇÃO?

Quem deseja acessar o seu cadastro deve entrar na plataforma Saúde Digital e clicar em "Já tenho cadastro". O acesso é feito com o CPF e a senha criada no ato do cadastramento.

ALTERAÇÕES NO CADASTRO

Para quem vai se vacinar, é permitido mudar somente o número de telefone fornecido após a conclusão do cadastro.

Já para as gestões municipais, é possível criar e alterar perfil para vacinadores e a liberação de agendadas por comorbidade.