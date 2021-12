Fortaleza inicia aplicação da 2ª dose da Janssen nesta quinta-feira (16); veja listas de agendados

A aplicação da segunda dose (D2) da vacina da Janssen contra a Covid-19 começa a ser aplicada em Fortaleza nesta quinta-feira (16) e sexta-feira (17). Neste primeiro momento serão 13 mil agendados que receberam a primeira dose (D1) do imunizante há pelo menos dois meses.

O avanço no reforço da imunização dos fortalezenses foi anunciado pelo prefeito José Sarto na tarde desta quarta-feira (15).

Cerca de 32 mil pessoas em Fortaleza tomaram a vacina da Janssen de dose única, que agora será complementada com uma segunda.

D2 da Janssen

As doses que servirão para o reforço da Janssen começaram a chegar no Ceará em 8 de dezembro, com 20,8 mil doses de primeira remessa. Já nesta terça-feira (14), desembarcaram mais 90.700.

"A vacina da marca Janssen, que antes seria aplicada em dose única, teve determinação do Ministério da Saúde para aplicação, também, da segunda dose. De acordo com o ministério, todos os indivíduos que receberam o imunizante, com intervalo mínimo de dois meses, deverão receber a segunda dose", informa a Prefeitura de Fortaleza.

Mutirão de dose de reforço prorrogado

O prefeito Sarto anunciou também que o mutirão da dose de reforço foi prorrogado para quem recebeu a D2 contra a Covid há cinco meses. Até o próximo domingo (19), das 9h às 17h, o Centro de Eventos (Drive e Salão) receberá, sem agendamento, pessoas que receberam a D2 até 16 de julho, mesmo que não tenham sido convocado anteriormente.

Listas de agendamento

A Prefeitura de Fortaleza divulgou também as listas de agendamentos para a dose de reforço da população geral, profissionais da saúde, imunossuprimidos e idosos nesta quinta.

