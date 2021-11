Passaporte vacinal poderá ser apresentado de forma digital ou física no Ceará, define decreto

O passaporte sanitário solicitado para entrada em eventos, restaurantes, bares e barracas de praia em todo o Ceará poderá ser apresentado de forma digital ou física, segundo estabelece o novo decreto publicado pelo Governo do Estado na manhã deste sábado (13).

A partir de segunda-feira (15), data em que passam a valer as novas regras estipuladas pelo documento, será necessário comprovar o esquema vacinal completo com as doses do imunizante contra a Covid-19 para adentrar nestes espaços.

Ainda conforme a decisão do Governo, o comprovante de vacinação digital pode ser obtido por meio do site da Secretaria da Saúde do Estado, no aplicativo Ceará App, do Governo do Estado, pelo Conecte Sus, do Ministério da Saúde, ou por outra plataforma digital que emita o documento.

Por conta disso, em todos os locais onde o passaporte vacinal for requerido não há necessidade de obrigatoriedade do distanciamento social. Além disso, as restrições de horário para funcionamento também foram retiradas, como já informado pelo governador Camilo Santana na sexta (12).

Para menores de 12 anos e pessoas que não puderam se vacinar por razões médicas, o novo decreto estabelece que não será preciso apresentar o passaporte, desde que o motivo em questão seja comprovado.

Apresentação das regras

Durante a live, Camilo Santana afirmou que “114 municípios cearenses já aplicaram mais de 80%” das doses recebidas das vacinas contra a Covid. No entanto, a recusa pelo imunizante pode estar impactando a cobertura vacinal no Estado.

O gestor estadual fez um apelo para que as pessoas se vacinem e para que os gestores municipais realizem campanhas de conscientização. Exatamente por isso, afirmou, o Comitê de Enfrentamento à Pandemia decidiu pela apresentação do comprovante de imunização contra a doença.

“Estamos, de forma oficial, implementando a exigência do passaporte para ingresso, no Ceará, para estabelecimentos como restaurantes, bares e eventos”, comunicou ainda na transmissão de sexta (12).