Ceará distribui a 120 municípios CoronaVac para vacinar pessoas com 2ª dose atrasada

As doses da CoronaVac que serão utilizadas para atualizar a 2ª aplicação da vacina contra a Covid-19 em atraso serão distribuídas a 120 municípios do Ceará, nesta quinta-feira (19). Finalmente com a chegada dos imunizantes do Butantan, 46.350 idosos que estavam à espera poderão concluir o esquema vacinal.

As cidades também receberão 50.420 primeiras doses da AstraZeneca.

Mais cedo, o Ministério Público do Estado (MPCE) já havia informado que falta organização e os municípios não têm o controle de quantos imunizantes são necessários para regularizar a situação devido ao atraso no cronograma.

Por esta razão, o órgão recomendou às prefeituras que realizassem o levantamento do número de pessoas que deixaram de ser vacinadas por dia.

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19

A dificuldade no fornecimento da CoronaVac por parte do Ministério da Saúde atrasou a segunda aplicação em idosos de Fortaleza e diversos municípios cearenses.

Diante da situação, os Ministérios Públicos entraram com uma ação contra o Governo Federal para que o problema fosse resolvido, e a Justiça Federal determinou que 25.019 doses - déficit informado pela Secretaria de Saúde do Estado - fossem enviadas imediatamente ao Ceará.

No sábado (15), o Estado recebeu o lote previsto na decisão judicial, além de remessa anterior, com 42 mil doses da CoronaVac. Assim, a Capital teve mutirão para aplicar as segundas doses atrasadas, mas faltava a distribuição para os demais municípios.

Veja as cidades que receberam as doses:

Abaiara Acarape Acaraú Aiuaba Alcântaras Alto Santo Amontada Antonina do Norte Apuiarés Aquiraz Aracati Aracoiaba Araripe Arneiroz Assaré Aurora Banabuiú Barbalha Barreira Barroquinha Baturité Beberibe Boa Viagem Camocim Campos Sales Cariré Caririaçu Carnaubal Cascavel Caucaia Chaval Choró Chorozinho Coreaú Crateús Crato Croatá Cruz Farias Brito Fortim Frecheirinha Granja Groaíras Guaiúba Guaraciaba do Norte Hidrolândia Horizonte Ibaretama Ibiapina Ibicuitinga Icó Ipaporanga Ipaumirim Ipu Ipueiras Iracema Itaiçaba Itapagé Itapipoca Itapiúna Itarema Jaguaretama Jaguaribe Jaguaruana Jardim Jijoca de Jericoacoara Juazeiro do Norte Lavras da Mangabeira Limoeiro do Norte Maranguape Martinópole Mauriti Meruoca Milhã Miraíma Monsenhor Tabosa Morada Nova Moraújo Mucambo Nova Olinda Nova Russas Novo Oriente Pacajus Pacatuba Pacujá Palhano Palmácia Pedra Branca Penaforte Pentecoste Pereiro Pindoretama Piquet Carneiro Pires Ferreira Porteiras Potengi Quiterianópolis Quixadá Quixeramobim Saboeiro Santa Quitéria Santana do Acaraú Santana do Cariri São Benedito São João do Jaguaribe São Luís do Curu Senador Pompeu Sobral Solonópole Tejuçuoca Tianguá Trairi Tururu Ubajara Umirim Uruburetama Uruoca Varjota Várzea Alegre Viçosa do Ceará