Mutirão em Fortaleza neste domingo vai vacinar pessoas com 2ª dose atrasada, diz Sarto

O prefeito Sarto Nogueira usou as redes sociais neste sábado (15) para informar que Fortaleza terá um mutirão de vacinação contra a Covid-19 neste domingo (16). O foco são as pessoas com o esquema vacinal atrasado.

"Recebemos há pouco mais de 42 mil doses de CoronaVac e amanhã vamos realizar um grande mutirão de vacinação para atender todo o público que está com a segunda dose em atraso", disse.

O gestor, contudo, não repassou detalhes sobre o esquema de imunização na Capital, mas ponderou que a lista, o horário e o local serão divulgados.

Foto: Reprodução

Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) esclareceu que o repasse de CoronaVac aos municípios seguirá a recomendação dos Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho.

Dessa forma, poderão receber novas doses:

Municípios em que já estejam vencidos os intervalos de aplicação da segunda dose ou venham a se vencer nas próximas 72 horas;

Com apresentação pelo município de número exato de pessoas com vacinas atrasadas, ordenadas pelos dias de atraso

Com a declaração assinada pelos secretários de saúde dos Municípios, sob pena de responsabilização criminal em caso de informação falsa, nos termos do art. 299 do Código Penal de Lei de Improbidade Administrativa

"O município de Fortaleza recebeu neste sábado (15) as segundas doses faltantes de CoronaVac. Após chegada e checagem dos documentos pelos órgãos envolvidos, os demais municípios que solicitaram doses receberão os imunizantes nos próximos dias", detalhou a Sesa.

Novo lote

O anúncio do mutirão ocorreu poucas horas após o Ceará receber um lote extra com 25.020 doses de CoronaVac enviado pela União. A remessa foi enviada após decisão da Justiça Federal, que exigiu o volume ao governo federal para concluir o calendário vacinal de idosos.