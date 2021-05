Ceará recebe mais de 240 mil doses da vacina da AstraZeneca nesta terça (18)

O Ceará vai receber, na madrugada desta terça-feira (18), mais um lote de vacinas contra a Covid-19. O governador Camilo Santana anunciou que chegarão 240,2 mil doses do imunizante da AstraZeneca.

O voo está previsto para chegar ao Aeroporto de Fortaleza à 1h40, de acordo com documento recebido do Ministério da Saúde.

Legenda: Anúncio foi feito por Camilo Santana nas redes sociais Foto: Reprodução

Este será o 25º lote enviado ao Ceará. Na manhã da última sexta-feira (14), o Estado recebeu 41,6 mil doses de CoronaVac. No dia seguinte, chegaram 25 mil doses do imunizante do Instituto Butantan fruto de decisão judicial.

Leia mais País Com chegada de insumos, Fiocruz estima entrega de 12 milhões de doses da AstraZeneca

A aplicação da vacina da AstraZeneca em gestantes e puérperas está temporariamente interrompida no Brasil, segundo decisão do Ministério da Saúde (MS). A suspensão da aplicação do imunizante foi recomendada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa (Anvisa), após suspeita de efeito adverso que causou óbito de grávida e feto no Rio de Janeiro.

Lotes já recebidos pela Sesa

1º Lote (18/1/2021) 229.200 doses - CoronaVac/Sinovac

2º Lote (23/1/2021) 72.500 doses - Oxford/AstraZeneca

3º Lote (25/1/2021) 33.200 doses - CoronaVac/Butantan

4º Lote (6/2/2021) 115.000 doses - CoronaVac/Butantan

5º Lote (24/2/2021) 80.500 doses - Oxford/AstraZeneca

6º Lote (24/2/2021) 49.200 doses - CoronaVac/Butantan

7º Lote (3/3/2021) 115.600 doses - CoronaVac/Butantan

8º Lote (10/3/2021) 109.800 doses - CoronaVac/Butantan

9º Lote (17/3/2021) 187.400 doses - CoronaVac/Butantan

10º Lote (20/3/2021) 162.600 doses - CoronaVac/Butantan e 20.250 doses - Oxford/AstraZeneca

11º Lote (26/3/2021) 124.400 doses - CoronaVac/Butantan e 33.700 doses - AstraZeneca

12º Lote (1º/4/2021) 371.750 doses - 344 mil doses de CoronaVac e 27.750 de AstraZeneca

13º lote (8/4/2021) 170.450 doses - 91.250 doses de AstraZeneca e 79.200 da CoronaVac

14º lote (16/4/2021) 234.700 doses - 141.500 da AstraZeneca e 93.200 da CoronaVac

15º lote (23/4/2021) 128 mil doses - 103 mil doses da AstraZeneca e 25 mil da CoronaVac

16º lote (29/4/2021) 192.050 doses - 3,8 mil doses da CoronaVac e 188.250 da AstraZeneca

17º lote (1º/5/2021) 11,6 mil doses - CoronaVac/Butantan

18º lote (3/5/2021) 15.550 doses da Pfizer/BioNTech e 255.750 doses de Oxford/AstraZeneca

19º lote (6/5/2021) 162.100 doses - Oxford/AstraZeneca

20º lote (7/5/2021) 28 mil doses - CoronaVac/Butantan

21º lote (7/5/2021) 11 mil doses - CoronaVac/Butantan

22º lote (10/5/2021) 45.690 doses - Pfizer/BioNTech

23º lote (13/5/2021) 70 mil doses - CoronaVac/Butantan e 103.750 doses - Oxford/AstraZeneca

24º lote (14/5/2021) 41,6 mil doses - CoronaVac/Butantan