9 mil profissionais da segurança devem ser vacinados em Fortaleza até sábado (5)

O mutirão para a imunização dos profissionais de segurança de Fortaleza contra a Covid-19 segue nesta sexta-feira (4) e se encerra no sábado (5). Segundo o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, Sandro Caron, há 9 mil agentes agendados através do Saúde Digital para serem vacinados nesses dois dias.

“A nossa prioridade um era a vacinação dos integrantes da segurança, a prioridade dois também era a vacinação e a prioridade três também era a vacinação. Então nada mais importante nesse momento que termos, justamente como está sendo feito entre hoje e amanhã, a imunização da totalidade das forças de segurança", disse Caron em entrevista ao Sistema Verdes Mares.

Segundo o titular da pasta, até esta quinta-feira (3), cerca de 6.400 funcionários da segurança pública da Capital foram imunizados com uma dose dos fármacos que protegem contra a doença causada pelo novo coronavírus.

"A gente está 24 horas [expostos], não paramos nenhum um dia. Nós estamos [trabalhando] normal em todo lockdown, na pandemia. Perdi alguns colegas de profissão [vítimas da Covid-19] e a gente fica sempre com esse medo de levar o vírus para a família e de disseminar o vírus, então é muito importante essa vacinação para correr menos riscos", disse Ana Nídia, integrante da Guarda Municipal de Fortaleza.

Inicialmente, a expectativa da SSPDS era de concluir a vacinação da categoria até sexta-feira, mas o prazo foi ampliado para sábado.

Legenda: Ana Nídia recebendo dose do imunizante contra a Covid-19 no Centro de Eventos do Ceará Foto: Wânyffer Monteiro

A imunização dos profissionais da segurança pública já estavam sendo realizadas em todo o Ceará desde o dia 11 de abril, seguindo o cronograma dos lotes enviados pelo Ministério da Saúde.

Segundo a própria pasta federal, este grupo foi estabelecido como prioritário devido à exposição, enquanto algumas prioridades foram estabelecidas na categoria no início da campanha de vacinação.

Além dos profissionais da Segurança, o Município segue com a vacinação dos trabalhadores da educação, do setor portuário e do transporte aéreo. A secretária da Saúde de Fortaleza, Ana Estela, informou que a previsão é de que, ao todos, 13 mil dos profissionais sejam imunizados nesta sexta-feira.

LOCAIS DE VACINAÇÃO

Drive-thru e salas de acolhimento para vacinação, para atender tanto os que dispõem de carro como os que utilizam outros meios de transporte:

Arena Castelão

Centro de Eventos

Salas de acolhimento para vacinação:

Cuca Barra

Cuca Jangurussu

Cuca José Walter

Cuca Mondubim

Shopping RioMar Fortaleza (Papicu)

Shopping RioMar Kennedy

Sesi Parangaba

Centro de Eventos (salões Taíba e Jericoacoara)

Postos de Saúde

Regional de Saúde I

Onde: Guiomar Arruda (Rua Gal. Costa Matos, 06 – Pirambu)

Onde: Maria Aparecida (Av. K, 915 – Vila Velha)

Regional de Saúde II

Onde: Irmã Hercília (Rua Frei Vidal, 1821 – São João do Tauape)

Onde: Rigoberto Romero (Avenida Alameda das Graviolas, 195 – Cidade 2000)

Regional de Saúde III

Onde: Licínio Nunes (Rua 06, s/n – Quintino Cunha)

Onde: Gilmário Mourão Teixeira (Rua Pernambuco, 1674 – Pici)

Regional de Saúde IV

Onde: Dom Aloísio Lorscheider (Rua Betel, 1895 – Itaperi)

Onde: José Valdevino (Rua Guará, s/n – Itaoca)

Regional de Saúde V

Onde: Maciel de Brito (Av. A, s/n - 1ª etapa – Conjunto Ceará)

Onde: Siqueira (Av. Eng. Luís Montenegro, 485 – Siqueira)

Onde: Regina Maria da Silva Severino (Rua Itatiaia, 889 – Canidezinho)

Regional de Saúde VI

Onde: Dr. Acrísio Eufrasino de Pinho (Cruzamento das ruas 12 e Palmeiras dos Índios – Pedras)

Onde: Osmar Viana (Av. Chiquinha Gonzaga, s/n – Jangurussu)

Onde: Waldo Pessoa (Rua Capitão Hugo Bezerra, 75 – Barroso)

CADASTRO

A campanha de vacinação segue avançando nos grupos de profissionais que fazem parte da quarta e última fase prioritária. A imunização é organizada por agendamento, a partir daqueles que já realizaram o cadastro no Saúde Digital, da Secretaria de Saúde (Sesa).

DOCUMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DAS FORÇAS

Comprovante de exercício da profissão (contracheque, carteira de trabalho, contrato de trabalho ou declaração impressa do estabelecimento em que atua)

Identidade original com foto ou cartão nacional de saúde ou CPF

Comprovar residência no município de Fortaleza

DOCUMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Para ter acesso ao imunobiológico, no ato da convocação, é necessário apresentar:

Documento oficial com foto

CPF

Cartão Nacional de Saúde (CNS)

Comprovante de endereço

Comprovante de exercício da profissão (contracheque, carteira de trabalho, contrato de trabalho ou declaração impressa do estabelecimento em que atua).

Além dos documentos citados, será necessário levar de forma impressa a declaração de compromisso de retorno às aulas presenciais, conforme modelo disponibilizado no site Saúde Digital e normas pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

PASSO A PASSO PARA CADASTRO NO SAÚDE DIGITAL

1) Acesse o site Saúde Digital

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada, se tem alguma comorbidade e profissão. A Prefeitura realizará agendamento seguindo a sequência definida na Comissão Intergestores Bipartite N°40 (CIB/CE), e conforme as prioridades definidas pelo Ministério da Saúde para esta etapa da vacinação.

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Finalize o cadastro e aguarde seu agendamento. Acompanha no site da Prefeitura de Fortaleza as listas dos agendados, que são divulgadas diariamente. Você também receberá orientações sobre data, horário e local, por e-mail e WhatsApp, próximo ao seu dia do atendimento.

PARA QUEM NÃO TEM ACESSO À INTERNET

No caso dos idosos que não têm acesso à internet ou têm dificuldades em realizar seu cadastro, a Prefeitura atua diariamente com a busca ativa destas pessoas, por meio das equipes da Estratégia da Saúde da Família (ESF), orientando sobre o cadastro para vacinação.

SERVIÇO

Telefone 0800 275 1475 - para pessoas que realizaram o preenchimento dos seus dados no Saúde Digital e que não receberam confirmação do cadastro por e-mail poderem consultar a efetivação do cadastro.

Vacinação no Ceará

VACINÔMETRO NO CEARÁ | COVID-19