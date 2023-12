Os cinco jogadores mais utilizados pelo Fortaleza em 2023; veja números

Em 2023, o Fortaleza realizou 78 partidas, envolvendo as disputas do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Pré-Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Sul-Americana. Durante as seis competições, 38 atletas diferentes entraram em campo com a camisa tricolor.

Com o fim temporada, o clube se prepara para mais um ano desafiador. Dos cinco jogadores que mais tiveram minutos dentro dos gramados, quatro deles devem permanecer no Pici para 2024. Já o outro tem contrato, mas vive uma situação indefinida.

VEJA OS CINCO JOGADORES MAIS UTILIZADOS PELO FORTALEZA:

5. JOÃO RICARDO

Legenda: João Ricardo defendeu dois pênaltis na final da Copa Sul-Americana. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Contratado pelo Fortaleza após deixar o rival Ceará, o goleiro João Ricardo foi o quinto atleta mais utilizado pelo Leão em 2023. Depois de começar a temporada no banco de reservas, o arqueiro se firmou entre os titulares e disputou 50 jogos, totalizando 4.519 minutos jogados.

4. TINGA

Tinga é o quarto jogador que mais teve minutos em campo durante 2023. O lateral-direito completou sua sexta temporada no clube com 58 jogos disputados, estando dentro das quatro linhas por 4.736 minutos, resultando em uma média de 82 minutos por partida.

Legenda: Tinga comemora gol marcado diante do Corinthians pela Copa Sul-Americana Foto: KID JUNIOR

Ídolo da torcida tricolor, ele marcou dois gols, um na semifinal da Sul-Americana, e concedeu quatro assistências no ano.

3. BRÍTEZ

Da legião de estrangeiros do Fortaleza, Brítez é o único que aparece no top-5 de atletas que mais foram utilizados. Assim como Tinga, o argentino realizou 58 partidas com a camisa leonina, mas teve mais minutos em campo.

Legenda: Zagueiro argentino se adaptou rapidamente ao Fortaleza. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Ao todo, foram 4.906, que lhe concedem uma média de 85 minutos por jogo. O zagueiro não balançou as redes e concedeu uma assistência durante a temporada de 2023.

2. CAIO ALEXANDRE

Um dos xodós da torcida, Caio Alexandre foi o segundo jogador mais utilizado por Vojvoda no ano. O volante atuou em 65 jogos e teve 5.247 minutos em campo. Com uma média de 81 minutos por partida, o camisa 8 marcou cinco gols e concedeu seis assistências em 2023.

Legenda: Caio Alexandre é um dos pilares do meio de campo do Fortaleza. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

O bom desempenho fez o Fortaleza o adquirir em definitivo após um período de empréstimo. Porém, Caio já desperta o interesse do Palmeiras, atual campeão brasileiro.

1. TITI

O zagueiro Titi foi o atleta mais utilizado pelo Fortaleza em 2023. Aos 35 anos de idade, o defensor teve um dos seus anos mais regulares e atuou em 65 partidas.

Legenda: Zagueiro é um dos líderes do atual elenco Tricolor. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Ao todo, foram 5.716 minutos em campo, totalizando uma média de 88 minutos por jogo. Durante a temporada, Titi marcou um gol e concedeu duas assistências.

ATLETA COM MAIS JOGOS

Curiosamente, o atleta com mais jogos realizados no ano não teve a maior minutagem dentro de campo. Das 78 partidas do Fortaleza na temporada, Yago Pikachu atuou em 74 delas.

Legenda: Pikachu em partida do Fortaleza Foto: Fabiane de Paula / SVM

No entanto, o camisa 22 tricolor soma 3.968 minutos, tendo uma média 54 minutos por jogo. Em 2023, Pikachu marcou 13 gols e concedeu oito assistências para os companheiros de equipe.

O MAIS RELACIONADO

Já o volante Lucas Sasha disputou 41 jogos em 2023, com 2.188 minutos em campo. A média de 53 minutos por partida não o deixam no top-5 de atletas que mais atuaram. Todavia, Sasha chama atenção por um recorde na história do futebol cearense, divulgado pelo jornalista Luca Laprovitera.

Legenda: O volante Lucas Sasha é uma das peças do meio-campo do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

O camisa 88 foi relacionado para 77 das 78 partidas do Fortaleza no ano. O meio-campista esteve fora da relação apenas na partida contra o Atlético-MG, na 31ª rodada da Série A, já que cumpria suspensão pelo terceiro cartão amarelo.